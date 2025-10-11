Samsung Galaxy Tab A6 (2016) - 3 stycken

darkan
Medlem
●
Kollar av intresset tre dessa gamla, men fina surfplattor från Samsung.
2 st SM-T580 (wifi), en med flipskal, en utan
1 st SM-T585 (wifi + mobil data) med flipskal
Alla har 16 GB + 1 GB RAM och Android 8.1, men går ju att lägga in modernare versioner om man är lite händig. 😊
Skicket är fint, skalen är lite nötta/smutsiga men fullt fungerande.
Alla tre ärfabriksåterställda!
Batteritiden verkar bra fortfarande
Hör av er vid frågor
Prisidé: 300-/styck eller bud
