Samsung Galaxy Tab A6 (2016) - 3 stycken

Kollar av intresset tre dessa gamla, men fina surfplattor från Samsung.

2 st SM-T580 (wifi), en med flipskal, en utan

1 st SM-T585 (wifi + mobil data) med flipskal

Alla har 16 GB + 1 GB RAM och Android 8.1, men går ju att lägga in modernare versioner om man är lite händig. 😊

Skicket är fint, skalen är lite nötta/smutsiga men fullt fungerande.

Alla tre ärfabriksåterställda!

Batteritiden verkar bra fortfarande

Hör av er vid frågor

Prisidé: 300-/styck eller bud

