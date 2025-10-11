Råd gamingdator som funkar framåt i tiden

Jag ska köpa en gamingdator till sonen. Jag tänkte köpa någon av dessa, men vill höra lite åsikter. Jag vill försöka köpa en dator håller ett tag, där vi bara kan byta ut nån komponent i taget om det behövs och komponenter som funkar framåt. Har hört att AMDs processor därför är bättre än Intel just nu, rätt eller fel vet jag inte.

Vill att den ska klara CS och GTA 6

Är det värt att lägga de extra tusenlapparna på den första jämfört med den andra? Den verkar kosta ungefär samma i de butiker jag kollat.

https://www.webhallen.com/se/product/386212-Webhallen-Config-...

https://www.webhallen.com/se/product/386209-Webhallen-Config-...