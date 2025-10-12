Garderobsrensning, HDD, iMac, RPi 4, konsoler

Rensar lite hemma på saker som inte kommer till användning längre.

Kör bud på allt, så buda på en eller flera. Fler bilder kan fixas vid intresse.

OKDO Raspberry Pi 4 Starter Kit 2 GB

Oöppnat, aldrig kommit till användning

https://www.webhallen.com/se/product/358176-Raspberry-Pi-4-Starter-Kit-2-GB

__________

iMac 27" mitten av 2011,

i5, 24GB ram samt ett HD6970,

Hårddisk samt diskläsare utbytt mot 2 SSD, en på 120GB och en Samsung 850 EVO på 500GB.

Kör macOS High Sierra 10.13.6

Trådlöst Fullsize Satechi Mac-tangentbord (ST-AMBK-ND) medföljer.

Skickas EJ då jag inte har fraktemballage för denna

__________

Samsung 24" Syncmaster SA350,

Enkel 1080p display med HDMI och VGA som legat som reserv.

Skickas EJ då jag inte har fraktemballage för denna

__________

DDR3-stickor

4st 2GB G-Skill 1600MHz CL9

2st 2GB Corsair XMS3 1333MHz CL9

2st 2GB Corsair XMS3 1600MHz CL9

2st 4GB Corsair XMS3 1333Mhz CL9

2st 2GB Sodimm Elpida 1333MHz - Suttit i iMacen.

__________

Xbox 360 Slim "Glossy"

Legat i garderoben som reserv. Förutom strömsladd finns Hdmikabel samt handkontroll.

__________

PS3 Fat

Endast konsol samt strömsladd

__________

PS3 Slim

Moddad med CFW, säljes även denna endast konsol.

__________

PS2 Fat

Moddat att ta SD-kort istället för IDE-hårddisk, medföljer en handkontroll samt ett minneskort för FreeMCBoot.

Med följer en extra PS2 Fat som sparat för reservdelar.

__________

Asus P5G41-M LX med C2D E7400 samt 4GB DDR3-ram samt HD5450.

Fungerade för en månad sedan när den pensionerades som XP-maskin.

__________

Hårddiskar.

Uppstartade och kollade SMART, alla med godkänt resultat.

WD WD1200BEVS 120GB

Hitachi HTS542512K9SA00 120GB

HGST HTS725050A7E630 500GB

Toshiba MK3275GSX 320GB

Seagate SSHD ST500LM000 500GB

Seagate SSHD ST1000LM014 1TB

Seagate ST1000LM048 1TB

Seagate ST1000LM048 1TB - Refurb, i bilderna är det den som gått kortare tid och startat färre gånger.

Crystaldisk-avläsningar:

https://imgur.com/a/pCXqy68

__________

Retrobit Tribute 64

Kopia av Nintendo 64 Hori pad med N64-kontakt, oöppnade fortfarande i sin plastpåse

__________

Airport Extreme 4

Använt som repeater, blivit över när jag uppgraderat nätverket.

Föredrar helst avhämtning, samt säljer till vem jag vill osv.

