Garderobsrensning, HDD, iMac, RPi 4, konsoler

Rensar lite hemma på saker som inte kommer till användning längre.
Kör bud på allt, så buda på en eller flera. Fler bilder kan fixas vid intresse.
OKDO Raspberry Pi 4 Starter Kit 2 GB
Oöppnat, aldrig kommit till användning
https://www.webhallen.com/se/product/358176-Raspberry-Pi-4-Starter-Kit-2-GB
__________
iMac 27" mitten av 2011,
i5, 24GB ram samt ett HD6970,
Hårddisk samt diskläsare utbytt mot 2 SSD, en på 120GB och en Samsung 850 EVO på 500GB.
Kör macOS High Sierra 10.13.6
Trådlöst Fullsize Satechi Mac-tangentbord (ST-AMBK-ND) medföljer.
Skickas EJ då jag inte har fraktemballage för denna
__________
Samsung 24" Syncmaster SA350,
Enkel 1080p display med HDMI och VGA som legat som reserv.
Skickas EJ då jag inte har fraktemballage för denna
__________
DDR3-stickor
4st 2GB G-Skill 1600MHz CL9
2st 2GB Corsair XMS3 1333MHz CL9
2st 2GB Corsair XMS3 1600MHz CL9
2st 4GB Corsair XMS3 1333Mhz CL9
2st 2GB Sodimm Elpida 1333MHz - Suttit i iMacen.
__________
Xbox 360 Slim "Glossy"
Legat i garderoben som reserv. Förutom strömsladd finns Hdmikabel samt handkontroll.
__________
PS3 Fat
Endast konsol samt strömsladd
__________
PS3 Slim
Moddad med CFW, säljes även denna endast konsol.
__________
PS2 Fat
Moddat att ta SD-kort istället för IDE-hårddisk, medföljer en handkontroll samt ett minneskort för FreeMCBoot.
Med följer en extra PS2 Fat som sparat för reservdelar.
__________
Asus P5G41-M LX med C2D E7400 samt 4GB DDR3-ram samt HD5450.
Fungerade för en månad sedan när den pensionerades som XP-maskin.
__________
Hårddiskar.
Uppstartade och kollade SMART, alla med godkänt resultat.
WD WD1200BEVS 120GB
Hitachi HTS542512K9SA00 120GB
HGST HTS725050A7E630 500GB
Toshiba MK3275GSX 320GB
Seagate SSHD ST500LM000 500GB
Seagate SSHD ST1000LM014 1TB
Seagate ST1000LM048 1TB
Seagate ST1000LM048 1TB - Refurb, i bilderna är det den som gått kortare tid och startat färre gånger.
Crystaldisk-avläsningar:
https://imgur.com/a/pCXqy68
__________
Retrobit Tribute 64
Kopia av Nintendo 64 Hori pad med N64-kontakt, oöppnade fortfarande i sin plastpåse
__________
Airport Extreme 4
Använt som repeater, blivit över när jag uppgraderat nätverket.
Föredrar helst avhämtning, samt säljer till vem jag vill osv.
