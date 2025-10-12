Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

AM3+ moderkort, AMD Phenom II X6 1100T, 8GB RAM

AM3+ moderkort, AMD Phenom II X6 1100T, 8GB RAM

Hej!

Skänker bort min gamla trotjänare från början av 2010-talet om det är någon som är intresserad.

Gigabyte 990FXA-UD5
AMD Phenom II 1100T sexkärnig processor
4x2 GB DDR3 RAM på 1600 MHz.

Allt var fullt fungerande vid test för något år sedan, skickas i moderkortets orginalkartong, med manual, SLI x2 och x3 bryggor. Packas i ESD skyddande påse så klart.

Det är möjligt att jag kan hitta på orginalkartong + stockkylare till AMD processorn också om det är intressant.

Skänkes mot att du swishar för frakten. Paketet väger ca 2 kg (1,8 kg utan ytterembalage/packkartong)

Jag tar den gärna; jag har alltid velat ha en 1100T. Jag betalar naturligtvis frakten osv.

Vill bara dela med mig av att moderkortet stödjer AM3+ CPUer. Alltså AMD FX serie.
Dessa finns i upp till 8 kärnor.
Ville bara dela med mig så att ni vet.

Skrivet av Hasseman84:

Vill bara dela med mig av att moderkortet stödjer AM3+ CPUer. Alltså AMD FX serie.
Dessa finns i upp till 8 kärnor.
Ville bara dela med mig så att ni vet.

Stödjer det alla generationer av FX dock? För första generationen är väl i princip sämre än 1100T

