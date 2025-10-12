Predator helios 300, 2021 (Defekt, startar)

Acer Predator Helios 300 (NH.QAVED.007) Defekt!

Inköpt 2021/08. Nypris 17000 :-

Specs:

Intel Core i7-10750H (6 kärnor, upp till 5,0 GHz)

NVIDIA GeForce RTX 3080 (8 GB GDDR6)

15,6” Full HD (1920×1080), 144 Hz IPS

RAM: 16 GB DDR4

Lagring: 1 TB PCIe SSD

Trådlöst nätverk: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Övrigt: RGB-tangentbord, Aeroblade-fläktar, metallchassi

Bakgrund:

Datorn fungerade normalt fram till igår. Efter en uppdatering av drivrutin för grafikkortet igår fastnade den i en blåskärmsloop med felkoden VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL (0x10E).

Återställde hela datorn idag och nu kommer felmeddelande VIDEO_TDR_FAILURE (0x116).

Efter att chatgpt har varit mitt bollplank då jag inte längre är så kunnig i datorer (Spelintresset har dalat över åren) så kom vi fram till att grafikkortet troligtvis har gått sönder.

Minnet var utan problem efter mdsched.exe kontroll.

Man kommer in i Winre, men jag har inte lust eller kunskap nog att fixa detta.

Så nu säljes laptopen i befintligt skick. Fungerade utmärkt innan detta och inga fysiska skador finns.

Aldrig öppnat baksidan, så allt är i originalskick.

Högsta bud vinner.

Kan fraktas eller hämtas i stockholmsområdet (Tullinge)

