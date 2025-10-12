Diverse ramminnen

yompe
Säljer lite ram minnen jag har liggandes.
🟩 Laptop (SODIMM):
Crucial 8GB DDR4 2400MHz CL17 1.2V (CT8G4SFS824A.C8FBR1) - 100:-
Kingston 8GB DDR4 2400MHz 1.2V (KCP424SS8/8) - 100:-
SK Hynix 8GB DDR4 2400MHz 1.2V (HMA81GS6AFR8N-UH) - 100 :-
2x Team Group 4GB DDR3L 1600MHz CL11 (TED3L4G1600C11-SBK) - 100kr/st
🟧 Stationär dator (DIMM):
Corsair 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 (CMK32GX4M2E3200C16) - 500:-
🟨 Server/Workstation (ECC Registered)
2x Samsung 16GB DDR4 2666MHz ECC Reg (M391A2K43BB1-CTDQ) - 500:-
