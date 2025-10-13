Office 2024 Home från Instantcdkey, ringa för aktivering efter uppgradering?

Otori
Köpte Win 11 och Office 2024 Home från Instantcdkey och bytte redan efter ett par dagar mb och nvme, men samma cpu och minne.
Windows var inga problem med aktivering, men Office kräver nu telefonaktivering.
Har nu bara 2 dagar kvar innan programmet slutar funka.
Är man ”körd” i detta läge, eller kan man ringa in och återaktivera?
Ring du in. Fungerar jättebra. Du kommer få prata med en dator som inte bryr sig om vart du köpt nycklen.
