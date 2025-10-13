Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Gigabyte 3080ti DEFEKT

Gigabyte 3080ti DEFEKT

Säljer kusinens **DEFEKTA** 3080ti från gigabyte, gick som vanligt och sedan bara slockna det, har försökt sätta in den i min dator fläktar snurrar och rgb lampan lyser på kortet men får ingen bild, Vet ej vad felet är.

Budgivning som gäller startar vid 500sek.

Måste hämtas då jag inte har kartong till att skicka.

Startar med 500:- dårå

Ville bara tillägga att detta var väldigt vanligt med 3080 TI från Gigabyte verkar det som.
Inkl för mig med exakt samma M.O, fick kortet utbytt

Startar med 500:- dårå

Bud noterat

Ville bara tillägga att detta var väldigt vanligt med 3080 TI från Gigabyte verkar det som.
Inkl för mig med exakt samma M.O, fick kortet utbytt

Satt i en inet pre build från några år tillbaks
Går det att göra ett garantiärende hos gigabyte? eller hur gick du tillväga?

jag skulle prova baka det, bakade ett gtx 680 typ ett år sedan, funkar fortfarande.

men det är väl 3 år garanti på gigabyte, 4 år om man reggar på deras sida när man köper det.

