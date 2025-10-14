Utförsäljning av dubletter och reservdelar från "Österrikes första datormuseum"

Jag såg den här annonsen på Österrikes motsvarighet till Blocket, och kände direkt att Swec måste få höra om detta.

Annons hos Willhaben.at

Google translate av beskrivningen:

"VINTAGE DATORER!

Från 199 € per dator vid individuellt köp

Beroende på samlarvärde

Erbjuds det stora inventariet från det första österrikiska datormuseet.

Alla märken som IBM, Siemens, HP, etc.

Om du är intresserad och har gott om plats, är du välkommen att kontakta oss. Hela inventariet finns för närvarande på 2164 Wildendürnbach 197.

En del av samlingen av duplikat-datorer och bildskärmar

Amiga, Commodore, NEC, Amstrad, Apple, IBM, Siemens, HP, Compaq, allt inkluderat: cirka 1 000 datorer/200 bärbara datorer och en mängd tillbehör, såsom skrivare, skannrar, multifunktionsenheter, dockningsstationer, möss, tangentbord och alla typer av kablar.

Framför allt värdefulla små serier.

Vi rensar ut vårt reservdelslager: expansionskort som grafikkort, ljudkort, expansionskort för LAN-modem, moderkort, CRT- eller LED-skärmar, processorer, RAM-minne (alla modulversioner), processorer, skrivare, tangentbord och PC-möss, alla typer av kablar, inklusive fullt testade datorer från Windows 3.1 till Windows 11, samt museiföremål till rimliga priser baserat på marknadsvärde.

Vi erbjuder även köp av hela samlingen.

Anledning: Byggnation av ett nytt klassrum inklusive nya möbler

Invändig rengöring rekommenderas före driftsättning."