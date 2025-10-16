Forum Datorer och system Bärbara datorer Köpråd Tråd

5070 vs 5060 värt 2000kr?

Hej!

Elgiganten har en drive nu där man kan mixa fritt och få 1000kr rabatt för varje 5000kr som spenderas.

Men är det värt 2000kr för att få 5070 eller duger 5060? Tråkigt nog har båda 8gb vram. Dator ska användas till word, stream och lite lätt spelande.

Lenovo Legion 5 med Nvidia 5060 - kostar 10490 kr

https://www.elgiganten.se/product/datorer-kontor/datorer/lapt...

Lenovo Legion Nvidia 5070 - kostar 12490 kr

https://www.elgiganten.se/product/datorer-kontor/datorer/lapt...

Tror det är en bra deal med 5070 varianten. Men beror ju helt på vad du har för förväntningar. Själv är jag sådan att jag tycker om att maxa så mycket inställningar som det bara går i spelen, så skulle jag själv fattat beslutet hade det blivit alternativ nummer 2. Man får dock räkna med att alla gaming laptops har kass batteritid, så räkna med att köra datorn ipluggad för det mesta. Vad jag gillar med Lenovo är att man i deras program Vantage kan ställa in batteriskydd så den bara laddar upp till 80% vilket åtminstone sparar på batterihälsan.

Med tanke på 8gb vram kanske lika bra att ta så mycket kraft man kan få. 5070 kort för 12490kr är i dessa tider ett bra pris på en bärbar.

Här kan du få ett hum om hur mycket de skiljer sig. Ser ut som overall ca 15%.

https://www.notebookcheck.net/GeForce-RTX-5070-Laptop-vs-GeFo...

