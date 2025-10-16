Forum Datorkomponenter Retro Tråd

Gamla prylar men nyare lagar

Gamla prylar men nyare lagar

Frågade om en dator som ligger ute till försäljning. Då det fattades en del så tänkte jag att jag skulle informera om att det inte är utan anledning dessa delar ingår i datorn men fick ett ganska otrevligt svar. Då det dessutom faktiskt är olagligt nuförtiden att sälja den typen av modifiering så kan det ju faktiskt vara intressant att diskutera detta. Frågan gällde om RF plåten, den övre, fanns kvar då den inte var med på bild. Den fanns inte kvar enligt säljaren.

Hur ser ni på att sälja sådan elektronik? Här är vad som gäller i Sverige och EU.

⚖️ Regler för försäljning av modifierad elektronik
• Produktsäkerhetslagen (GPSR)
Gäller även för begagnade, reparerade eller renoverade produkter. Du som säljare ansvarar för att produkten är säker för konsumenten.
• EMC-direktivet (2014/30/EU)
Elektronisk utrustning får inte orsaka eller påverkas av elektromagnetisk störning. Om RF-skärmning har tagits bort och enheten inte längre uppfyller EMC-kraven, är försäljning otillåten.
• CE-märkning
Om modifieringen påverkar produktens ursprungliga konstruktion eller funktion, kan CE-märkningen bli ogiltig. Då måste produkten omtestas och eventuellt märkas om innan försäljning.
• Elsäkerhetsverket
Anger att alla elprodukter som säljs i Sverige måste uppfylla säkerhetskrav – även begagnade. Det är säljarens ansvar att verifiera detta.

Vad tycker ni om denna säljare. Är den otrevlig om de svarar på det här viset?

Hedersmedlem

Det går ju inte att veta eftersom du inte nämner vad saken gäller i mera detalj.

Medlem

Ok, det gäller RF plåten som moderkortet sitter monterat i. Jag har redigerat inlägget. Så svaret OK, var mitt svar efter säljarens svar om att en RF plåt inte fanns med.

Medlem
Skrivet av Hercules:

Ok, det gäller RF plåten som moderkortet sitter monterat i. Jag har redigerat inlägget. Så svaret OK, var mitt svar efter säljarens svar om att en RF plåt inte fanns med.

Kan du visa med t.ex bild vad som menas?

Vad är rf plåten ? Menar du plåten som brukar sitta runt kontakterna på moderkortet eller nån del av lådan på en märkesdator ?

Moderkortet till Amiga 1200 sitter monterat i ett tvådelat plåtskydd som ser ut såhär:

Skrivet av Hercules:

Moderkortet till Amiga 1200 sitter monterat i ett tvådelat plåtskydd som ser ut såhär:

<Uppladdad bildlänk>

Vad är det som gör att produkten blir osäker utan den här plåten?

Det går att utrycka det på det viset även om jag inte direkt gjort det.

🔧 Teknisk rapport: Bedömning av säkerhetsrisker vid borttagen RF-skärmning
Rapportdatum: 16 oktober 2025

Syfte: Att utvärdera säkerhets- och EMC-konsekvenser vid modifiering av elektronisk utrustning genom borttagning av RF-skärmning.

1. Bakgrund
RF-skärmning (radiofrekvensskärmning) används i elektroniska produkter för att begränsa elektromagnetisk strålning och skydda mot störningar. Den är ofta integrerad i kapslingar, kablage eller kretskort och är en kritisk komponent för att uppfylla EMC-direktiv (Electromagnetic Compatibility).

2. Modifieringens omfattning
Den aktuella modifieringen innebär att RF-skärmning har tagits bort från en CE-märkt enhet. Detta påverkar produktens förmåga att:
• Begränsa oavsiktlig elektromagnetisk emission (EMI)
• Skydda interna komponenter från yttre störningar
• Bibehålla certifierad funktion enligt EMC-standarder (t.ex. EN 55032)

3. Identifierade risker

4. Rekommendationer
• Produkten bör inte säljas vidare utan ny EMC-testning och dokumentation.
• Om försäljning sker, ska köparen informeras skriftligen om modifieringen och dess konsekvenser.
• Återställ RF-skärmning eller ersätt med godkända ESD- och EMI-skyddande material.
• Vid fortsatt användning i egen regi, undvik miljöer med känslig utrustning (medicinsk, industriell, trådlös).

5. Slutsats
Borttagning av RF-skärmning gör produkten osäker ur EMC- och regelverksperspektiv. Försäljning eller användning utan åtgärder kan medföra juridiskt ansvar och tekniska störningar. Åtgärder bör vidtas för att återställa skydd eller genomföra ny certifiering.

Vill du att jag hjälper dig skapa en version som kan bifogas som PDF eller användas som bilaga vid försäljning? Jag kan också lägga till en ansvarsfriskrivning eller teknisk bilaga med mätdata.

Medlem

Det är väl bara en skyddsplåt för att skydda mot radiostörningar från andra enheter som kan stå i närheten?

Känns som en riktigt skitsak att gnälla över?

Snacka om jobbig köpare som bara slänger ur sig massa skräp genererat från en AI.

Nej, jag har inte gnällt. Dessutom är det ju olagligt att sälja och kan vara om man använder den också.

Skrivet av Hercules:

Dessutom är det ju olagligt att sälja och kan vara om man använder den också.

Nej, varför skulle det vara olagligt? För att ChatGPT svarar något som den själv inte förstår?

Jaha, en produkt från tiden innan vi var EU medlemmar och måste följa EUs EMC regler.
Jag tror du får släppa det åtminstone ur "laglighetsperspektiv" däremot så påverkar det värdet negativt om man är samlare och ska ha prylar som är helt original.

Skrivet av mrqaffe:

Jaha, en produkt från tiden innan vi var EU medlemmar och måste följa EUs EMC regler.
Jag tror du får släppa det åtminstone ur "laglighetsperspektiv" däremot så påverkar det värdet negativt om man är samlare och ska ha prylar som är helt original.

Vad menar du med att jag får släppa det ur "laglighetsperspektiv". Vad har jag med saken att göra?

Skrivet av OskarB98:

Det är väl bara en skyddsplåt för att skydda mot radiostörningar från andra enheter som kan stå i närheten?

Dels det, och dels så skall den skydda andra enheter i närheten från radiostörningar från den enheten.

I praktiken är det väldigt sällan den typen av störningar är något problem.
Antagligen är varenda dator med fönsterchassi ett större problem i sammanhanget.

Skrivet av nu1mlock:

Nej, varför skulle det vara olagligt? För att ChatGPT svarar något som den själv inte förstår?

Skulle uppskatta om du svarar mer moget.

Skrivet av Hercules:

Skulle uppskatta om du svarar mer moget.

Jag tycker att det är du som svarar säljaren omoget och klistrar in svar här från en AI med irrelevanta lagar.

press nu1mlock

Jag förstår inte problemet? Enda gången de blir problem är om du stör ut grannarna (på något vis lyckas skapa en störning sändare).

Har svårt att se en dator även utan skyddet skulle skapa så pass skarpa störningar så du riskerar skapa en kraftig störnings sändare. Men är ingen expert och dåligt erfarenhet vad denna gamla dator faktiskt utstrålar för värde. Men är alla delar i ett chassi av plåt, lär de i sig självt skydda rätt bra emot detta.

Medlem

Olagligt att sälja som privatperson?
Nej jag tror inte det finns några sådana lagar.
Avtalsrätt gäller.
Du kan hävda dolt fel, varpå säljaren hänvisar till undersökningsplikt.

Skrivet av Erik_T:

Dels det, och dels så skall den skydda andra enheter i närheten från radiostörningar från den enheten.

I praktiken är det väldigt sällan den typen av störningar är något problem.
Antagligen är varenda dator med fönsterchassi ett större problem i sammanhanget.

Frågan är om produkten är CE-märkt och EMC-testad i sin slutliga form. Det är avgörande att EMC-testning har gjorts på den färdiga konfigurationen – inklusive fönstret. Även om fönstret inte uppfyller kraven kan det f innas andra skydd i ingående komponenter som förhindrar RF störningar.

Om en produkt modifieras med att RF skydd tas mort,som var frågan här, så uppfylls inte CE märkningen längre.

Skrivet av Bozzeta:

Olagligt att sälja som privatperson?
Nej jag tror inte det finns några sådana lagar.
Avtalsrätt gäller.
Du kan hävda dolt fel, varpå säljaren hänvisar till undersökningsplikt.

Säljaren har redan informerat mig om modifieringen. Det finns lagar om detta. Begriper inte varför du vill tro något annat.

Skrivet av Hercules:

Frågan är om produkten är CE-märkt och EMC-testad i sin slutliga form. Det är avgörande att EMC-testning har gjorts på den färdiga konfigurationen – inklusive fönstret. Även om fönstret inte uppfyller kraven kan det f innas andra skydd i ingående komponenter som förhindrar RF störningar.

Om en produkt modifieras med att RF skydd tas mort,som var frågan här, så uppfylls inte CE märkningen längre.

Tror i 9 av 10 fall strålar din wifi router mer än en dator med glas sida.

Skrivet av Broken-arrow:

Tror i 9 av 10 fall strålar din wifi router mer än en dator med glas sida.

Jo, det är verkligen ganska märkligt men som sagt verkar det mer handla om att det kan påverka, till exempel just andras Wifi.

Skrivet av Hercules:

Säljaren har redan informerat mig om modifieringen. Det finns lagar om detta. Begriper inte varför du vill tro något annat.

Bara nyfiken, vad är du orolig för? Det är olagligt att köra lite för fort, att gå mot röd gubbe, osv, också.

Skrivet av Bozzeta:

Olagligt att sälja som privatperson?
Nej jag tror inte det finns några sådana lagar.
Avtalsrätt gäller.
Du kan hävda dolt fel, varpå säljaren hänvisar till undersökningsplikt.

Det finns.

Skrivet av Hercules:

Jag är inte säljaren.

Det är inte det som är problemet.
Problemet är att du har promptat AI utan att veta att du själv behöver tolka lagar och förordingar. AI har "rätt" i sak, det finns lagar för elektromagnetisk strålning (och störande av den) men situationen du beskriver är inte applicerbar. På långa vägar.

Lite som att be en säljare för iphone 7 att installera USB-C för det säger nuvarande EU-förordning.

En viktigare fråga är väl om skyddsplåtarna också används för värmeavledning: då finns det rättmätig orsak att vara orolig för produktens hållbarhet. I övrigt är det väl bara att ta ett steg tillbaka och tänka på att de här maskinerna i normala fall användes 30 cm från en bordsmonterad partikelaccelerator, om du nu är rädd för eventuell RF-strålning från en fem-voltskrets…🙄

Frågan är om produkten är CE-märkt och EMC-testad i sin slutliga form.

Vilket ju inga hemmabyggen är. Datorer som byggs av butiken enligt köparens önskemål är knappast EMC-testade heller, även om alla ingående komponenter är det.
Därmed inte sagt att sådana datorer inte följer de regler som finns för EMC, de är bara inte testade.
Om sådana datorer vore olagliga att sälja tycker jag att man borde hört något om det....

En CE-märkning innebär bara att tillverkaren påstår att produkten följer tillämpliga regler, inget mer. Så att någon har slängt på en CE-märkning behöver inte betyda särskilt mycket.

Säljaren har redan informerat mig om modifieringen. Det finns lagar om detta. Begriper inte varför du vill tro något annat.

Jag tror ingenting.
Om ni avtalat om saken så förstår jag inte vad du klagar över.
Fixa datorn eller använd den inte.

Vad menar du med att jag får släppa det ur "laglighetsperspektiv". Vad har jag med saken att göra?

Jag menar att du kommenterade till annonsören på nån annons om nått som inte berörs av de lagkrav du hänvisar till, 2014 direktivet gällde inte 1992, inga EU direktiv gällde då, inte ens de som skulle vara implementerade 1995 när vi blev medlemmar och den typen av lagar gäller inte heller retroaktivt, du kan alltså inte hävda att Amigan är "olaglig" och hänvisa till nått som började gälla för nya produkter 2014.

Möjligen kanske kan man mycket långsökt hänvisa till produktsäkerhetslagen och påpeka att säljaren måste upplysa om att datorn inte är i ursprungligt skick utan behöver "repareras" innan den tas i bruk men jag är ganska tveksam om man på något sätt kan hålla säljaren juridisk ansvarig om det är en privatperson och skulle prova det i domstol.

Dels det, och dels så skall den skydda andra enheter i närheten från radiostörningar från den enheten.

I praktiken är det väldigt sällan den typen av störningar är något problem.
Antagligen är varenda dator med fönsterchassi ett större problem i sammanhanget.

Ja de flesta datorer (med skärmande plåtlådor) klarar inte ens dagens regler om de inte är inkopplade i skyddsjordade uttag och det finns inga tvingande regler på att allt ska vara skyddsjordat utan bara att nyinstallationer ska göras med skyddsjord.
Gamla elinstallationer och apparater får fortsätta att användas fastän de inte uppfyller dagens krav.

