Gamla prylar men nyare lagar

Frågade om en dator som ligger ute till försäljning. Då det fattades en del så tänkte jag att jag skulle informera om att det inte är utan anledning dessa delar ingår i datorn men fick ett ganska otrevligt svar. Då det dessutom faktiskt är olagligt nuförtiden att sälja den typen av modifiering så kan det ju faktiskt vara intressant att diskutera detta. Frågan gällde om RF plåten, den övre, fanns kvar då den inte var med på bild. Den fanns inte kvar enligt säljaren.

Hur ser ni på att sälja sådan elektronik? Här är vad som gäller i Sverige och EU.

⚖️ Regler för försäljning av modifierad elektronik

• Produktsäkerhetslagen (GPSR)

Gäller även för begagnade, reparerade eller renoverade produkter. Du som säljare ansvarar för att produkten är säker för konsumenten.

• EMC-direktivet (2014/30/EU)

Elektronisk utrustning får inte orsaka eller påverkas av elektromagnetisk störning. Om RF-skärmning har tagits bort och enheten inte längre uppfyller EMC-kraven, är försäljning otillåten.

• CE-märkning

Om modifieringen påverkar produktens ursprungliga konstruktion eller funktion, kan CE-märkningen bli ogiltig. Då måste produkten omtestas och eventuellt märkas om innan försäljning.

• Elsäkerhetsverket

Anger att alla elprodukter som säljs i Sverige måste uppfylla säkerhetskrav – även begagnade. Det är säljarens ansvar att verifiera detta.

Vad tycker ni om denna säljare. Är den otrevlig om de svarar på det här viset?