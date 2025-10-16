Coil whine 9070 XT

Hej,

Har ett Asus 9070 xt prime OC som jag haft i en vecka nu ungefär, där det är ett rätt ordentligt coil whine. Om jag inte cappar fps och spelar så hörs det ganska mycket, cappar jag fps till skärmens hz så hör jag det men inte lika farligt, har jag lurar på mig så är det inget som stör mig, det är mest känslan av att ha ett nytt grafikkort med coil whine som stör mig.

Har läst en del trådar på Reddit med många som har samma problem och fler skriver att det är nästan oundvikligt på hög presterande grafikkort nu för tiden. Min fråga är, bör jag skicka kortet åter på öppet köp och beställa ett precis likadant och hoppas att det är bättre eller ska jag bara leva med detta?

Vet inte om jag fått ett dåligt exemplar eller om de flesta kort låter lite nu för tiden med den kraft dom har.