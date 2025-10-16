Citera mig tack, så jag vet att du svarat.
Coil whine 9070 XT
Bayonetta3
Medlem ★
●
Visa signatur
————————————————
Ryzen 7 7800X3D / GIGABYTE B650E A ELITE X ICE RX / Powercolor Red Devil 9070 XT Spectral white / Crucial Pro DDR5 32GB 6000MHz - Philips Evnia 4K 32" OLED 240 Hz
Hakinger
Medlem ★
●
Visa signatur
CPU: 9800X3D
Moderkort: MSI Gaming Plus X670E
GPU: Powercolor RX 9070 XT Hellhound
OS: Bazzite
SCORPIUS
Medlem ★
●
Visa signatur
CPU: I9 10900KF -Kylare: Arctic Freezer 360 - Moderkort: ASRock Velozita Z590 PG.
GPU: RX 9070 XT Reaper @2 st 120mm cf-v12hp hydro dynamic fläktar. 👍
RAM: 32GB DDR4 3466 MHz Ballistix Elite. HÅRDDISK: 4 st SSD, 2 Mekaniska.
MONITOR:1 Samsung Odyssey Neo G8 4K 240Hz. MONITOR:2 Xiaomi Mi 34" 3440x1440 144Hz. Tv:3 Samsung 48" 3D. Nätagg: Asus TUF 1000w Gold Atx 3.1. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.