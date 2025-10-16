Forum Datorkomponenter Grafikkort Radeon Tråd

Coil whine 9070 XT

Hej,

Har ett Asus 9070 xt prime OC som jag haft i en vecka nu ungefär, där det är ett rätt ordentligt coil whine. Om jag inte cappar fps och spelar så hörs det ganska mycket, cappar jag fps till skärmens hz så hör jag det men inte lika farligt, har jag lurar på mig så är det inget som stör mig, det är mest känslan av att ha ett nytt grafikkort med coil whine som stör mig.

Har läst en del trådar på Reddit med många som har samma problem och fler skriver att det är nästan oundvikligt på hög presterande grafikkort nu för tiden. Min fråga är, bör jag skicka kortet åter på öppet köp och beställa ett precis likadant och hoppas att det är bättre eller ska jag bara leva med detta?

Vet inte om jag fått ett dåligt exemplar eller om de flesta kort låter lite nu för tiden med den kraft dom har.

Jag har själv ett Powercolor Red Devil RX 9070 XT och jag har änsålänge inte märkt av någon coil whine, kanske för att mina fläktar i datorn är lite för högljudda i allmänhet 😅 Men jag är extremt ljudkänslig så skulle jag märka av något cw skulle jag nog skicka tillbaka kortet och antingen byta det eller köpa något annat. Skulle själv inte kunna acceptera om det lät för mycket.

Frågan är om du står ut med det. Jag antar att coil whine inte är skadligt för kortet? Jag köpte en Peerless Assassin och den fick coil whine när den passerade en viss rotationshastighet vid belastning. Nu var den så billig så jag brydde mig inte om att skicka tillbaka den (eftersom jag hade bestämt mig för att prova på AIO snart ändå)
Men om det handlat om min svindyra 9070 XT så hade gjort det då jag är ljudkänslig också, än mer känslig när det handlar om dyra saker. De ska bara fungera tillfredsställande liksom...

Lika bra att skicka tillbaka det. Detta kan hända exakt alla grafikkort.
Varför stå ut med det på ett helt nytt kort när du kan få ett nytt?
Beskriv varför du skickar tillbaka det så dom vet för grafikkort är luriga, det kan vara utan i nästa dator.

