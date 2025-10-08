Veckans fråga: Hur mycket lagring har du i din dator?

I min stationära dator sitter en Samsung 990 Pro på 4 TB. Servermaskinen får däremot nöja sig med 750 GB lagring, och laptopen kör på en SSD med 512 GB. Ska dock nämnas att ingen av diskarna är i närheten av full, så mängden lagring är i praktiken rätt överdriven för respektive maskin.

Utöver det använder jag 4 TB (tillgängligt) i form av HDD-lagring via nätverksbackup i RAID 1. Samt en 6 TB respektive 8 TB HDD för långsiktig lagring (cold storage). För foton använder jag även en molntjänst som komplement, vilket gör det smidigt att synka med mobilen när jag är på språng och inte har tillgång till diskarna hemma.