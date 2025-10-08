Veckans fråga: Hur mycket lagring har du i din dator?

Missa inte Amazon Prime Deal Days!
Melding Plague

Hur mycket lagringsutrymme är egentligen lagom i primära datorn?

Medlem
Jag har inte längre någon stationär dator utan kör bara med olika laptops. Dessa har mellan 0,5TB och 1TB lagring. Kör stenhårt på NAS för lagring av all data som behöver sparas. Ingen av mina laptops har viktig data på sig, som inte dessutom är replikerad till åtminstone ett annat ställe.

:(){ :|:& };:

🏊🏻‍♂️   🚴🏻‍♂️   🏃🏻‍♂️   ☕

Får det lov att vara en kaffe?

Medlem

3 st ssd m2 500gb,1tb, 1tb och det räcker inte så snart bör en qnap216g dyka upp och diskarna köper jag i en lokal affär, vi vet alla hur posten mfl hanerar paket.
Då blir det 2 st 10tb diskar i raid och en usb disk för bacup.

Ryzen 9800X3D @ Stock, MSI Suprim X 3080 @ game mode.
YT kanal där jag meckar bilar: https://www.youtube.com/@saab900turboT16

Skribent

I min stationära dator sitter en Samsung 990 Pro på 4 TB. Servermaskinen får däremot nöja sig med 750 GB lagring, och laptopen kör på en SSD med 512 GB. Ska dock nämnas att ingen av diskarna är i närheten av full, så mängden lagring är i praktiken rätt överdriven för respektive maskin.

Utöver det använder jag 4 TB (tillgängligt) i form av HDD-lagring via nätverksbackup i RAID 1. Samt en 6 TB respektive 8 TB HDD för långsiktig lagring (cold storage). För foton använder jag även en molntjänst som komplement, vilket gör det smidigt att synka med mobilen när jag är på språng och inte har tillgång till diskarna hemma.

< R5 7600X | 32 GB 6000 MT/s | RX 9070 XT >

< Redmi Note 14 Pro | Redmi Pad SE 11" >

< SweClockers Ergonomiska Guide >

Medlem

4 tb med spel som snart är slut, så kommer köpa https://www.inet.se/produkt/4306051/crucial-x10-pro-portable-... denna på black friday, lika bra som en intern för spel.

Live for fun, Loyal to none

Medlem

Mycket. 15TB är ju lite i sammanhanget. Allt viktigt speglas minst en gång, och enligt 1-2-3.

"Molnet"... jovisst, superbra tills dagen då en fet läcka/sårbarhet/attack uppstår, eller bolaget bara väljer att lägga ner sina tjänster och/eller tokhöja priserna. Saker som faktiskt händer med jämna mellanrum.

Medlem

Helt och hållet onödigt mycket (säger jag samtidigt som jag inväntar en till 4TB nvme), har 8.5TB nvme lagring i stationära.
Ska byta ut en gammal 512GB disk bara den nya kommer, så till veckan blir det 12TB.
Och varför har jag så mycket då...? ja du, lat typ.

Stuff and things!

Medlem

Datorn har 4TB nvme + 12TB mekaniska diskar för arkivering och backup + moln för kunder och backup. Enbart för grafik/animation.

Phanteks enthoo pro 2 server edition - Asus ProArt B650-CREATOR - AMD Ryzen 9 9950X - Thermalright Peerless Assassin 120 - Kingston 128GB DDR5 5200MHz - Nvidia 5090 FE (x2 snart) - Seasonic Prime PX-1600 1600W - Kingston Fury Renegade M. 2 NVMe SSD Gen 4 2TB -Samsung 970 EVO Plus 1TB x2 - 4x WD Red WD30EFRX 64MB 3TB - Dell 27" UltraSharp U2724D IPS Black QHD 120

Medlem

Lovat mig själv om att inte ha några snurrdiskar i datorn så just nu 2+4+4Tb M.2 samt 8+8+4+0.5Tb Typ Samsungs EVO870. Totalt 30.5Tb. Eftersom jag bytt moderkort så finns det utrymme för ytterligare en M.2. Samt "rätt" mycket extern lagringskapacitet på snurrdisk (6x8Tb+lite mindre enheter).

Fotograferar en hel del och närmar mig en halv miljon sparade bilder.

Medlem

C: 1tb (system)
D: 512gb (scratch)
Q: NAS på 72Tb (media)

Skulle kunna switcha plats på c och d för system disken används minst.

/925

Threadripper 7980x|128Gb Ram|72TB 10GbE Synology Nas|MSI 3090 Suprim|LG UltraWide 38" - Wacom Intuos 3 A3

Medlem

4 673 GB i stationära.

''Man får betala för kvalitet och stabilitet'' //Pantburk 2024.
Poor 9800X3D + RTX 5090 user.

Hedersmedlem

Kör NAS i källaren med snurrdiskar, så i datorn sitter 3 TB SSD. Sugen på att byta ut min WD SN850 1 TB pga strul, i övrigt behöver jag inte mer.

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

Medlem

1st 2tb M2 för os och spel. Hoppas det ska komma schyssta priser på 4tb m2 på blackfriday. Behöver mer plats men vill helst undvika fler kablar i datorn.

Gratis frakt från Inet:
https://www.inet.se/produkt/9990887/fraktfritt-sweclockers

Medlem

Kryssade i fel, valde 2-5 men har strax under 6TB i datorn, 2st 2TB M.2 SSD:er (en Samsung 990Pro och en 990Evo plus) och en bunt mindre Sata SSD:er av varierande storlekar som fått följa med från tidigare system.

Sedan har jag ytterligare ca 10TB i form av externa USB-diskar för backup och saker som inte behöver någon hög prestanda.

Medlem

3 diskar, 10,25 GB

C:\> 2 TB nvme. Windows, steam, program, dokument
D:\> 8 TB SSD. Backup, lagring, qbittorrent destinationsmapp
X:\> 256 GB SSD. Linux mint

Medlem

9TB totalt.
1 st 1TB nvme till OS och 2 st 4TB 2.5" SSDs för lagring.
Funkar kanon

ROG Strix Z790-E/Intel i7 13700K/Noctua NH-U12A Chromax/MSI RTX 4080 Suprim X/32GB Corsair vengeance 6200mhz/Lian Li 217/Seasonic Vertex 850/ Wobkey Crush80
Alienware AW3423DWF/Klipsch R-41PM/G-Pro X Superlight/Fiio FT1

Medlem

Jag har 512 GB. Dock 10 GBit nätverk lokalt och nätverkslagring så jag klarar mig ok på 512 GB.

Medlem
Ja just. Scratch heter det på engelska.
Har döpt min scratch till Slasktratten

www.fckdrm.com - DRM år 2025? Ha pyttsan.

Medlem

5 TB i datorn, men 20 TB i min NAS.

Medlem

5TB i WS/Gamingburk - 42TB användbart i servern (av totalt ~66, kör RAID-Z2).

9950X | X670E | 64GB/6000MHz | RTX4080 | 990Pro | H2O 2*360 Rad | LG CX48 | Ananda Nano, D30Pro & rHead

Medlem

8TB men 4TB HDD'n är för back-up.

*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe + 1+1TB 2,5" HDD RAID|Acer XV272Uz 1440p 240Hz

Medlem

3x 1 tb m.2; 1x 500 gig m.2; 2x 2tb sata ssd samt 2x 4tb snurrande rost 😅

7800x3d [co -25], TG direct die, 64 Gb Corsair DDR5 [6000 MHz, 30-36-36] Gigabyte X670E Aorus Master, Asus Rog 4090 OC [+255 core, +1650 men] Watercool Heatkiller V & Ultra finplate med LM, 2 EK-Quantum Surface X360M + 1 EK-Quantum Surface X240M med Phanteks T30, Alphacool res & D5.

