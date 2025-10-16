Hjälpa en nybörjare köpa en NAS

Hej!

Jag har aldrig sysslat med selfhosting tidigare, men nu vill jag skaffa mig en NAS.

För tillfället har jag mina bilder och dokument på Microsoft OneDrive och betalar cirka 119 kr/mån.

Jag har inte råd för att köpa och bygga en komplett lösning direkt, men jag fick idén att istället delbetala en NAS över några månader – så småningom blir den helt min när den är betald.

Nu behöver jag era tips och erfarenheter för vad som är bra att köpa.

Mina krav / önskemål:

Det viktigaste är att det ska vara enkelt och smidigt att synka bilder och filer från telefon (Andriod) och mina andra datorer.

Jag behöver inte jättestort utrymme från början – något att komma igång med (1TB) och kunna uppgradera senare.

Så lågt pris som möjligt utan att kompromissa för mycket på kvalitet och driftssäkerhet.

Har ni tips på modeller? Jag hört att Synology är bäst, vilken Synology modell är lagom bra och billig?

Är Synology DS223J en bra start?

Tacksam för all hjälp!