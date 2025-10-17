Forum Mjukvara Internettjänster Tråd

Nu ska Netflix få Spotifys podcasts

Jag själv sa upp Spotify för många år sen för att den var nerskräpad med podcasts. Nu ska Netflix bli det också. Förmodligen kommer menyn bli nedlusad av dem när man skrollar efter nåt att kolla på också..
Varför kan man ju undra? Vem sätter på en TV för att lyssna på podcasts?
https://www.m3.se/article/2942411/spotifys-videopodcasts-borj...

Skrivet av Hakinger:

Vem sätter på en TV för att lyssna på podcasts?

Precis. Är glad över att jag tog bort mitt Netflix-konto för ett bra tag sen.

Suck. Så ska de slänga in något som ingen efterfrågar för att kunna höja priset ännu mer?

Har fortfarande Netflix för dotterns skull, men jag hoppas verkligen att hon ska tröttna. De producerar så mycket skräp att det känns fel att betala för det.

Skrivet av Hakinger:

"Spotify och Netflix har inlett ett nytt samarbete som innebär att 16 av Spotifys mest populära videopodcasts kommer att kunna ses på Netflix."

Så det finns ju något slags rimlighet, antar jag.

