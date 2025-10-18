Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Vad får man för dator med RX 6800 16 GB, i5 10600k, 48 GB ram?

Hej!

Jag ska köpa ny dator och tänker då sälja den gamla. Antingen i delar, eller helst komplett till en enda säljare.

Vad kan man få ca tror ni?
CPU: Core i5 10600k med bra kylfläns
GPU: SAPPHIRE RX 6800 NITRO+ 16 GB
RAM: 4*12 GB = 48 GB som klarar 4000 Mhz om jag minns rätt
HDD: SSD på 500 GB, Samsung EVO 860 kan följa med
Chassi: Fractal Design Core 2500

| i5 10600k@4,7 Ghz | AMD 6800 | 4Ghz RAM | 1 TB m.2 |

