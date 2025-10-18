Vad får man för dator med RX 6800 16 GB, i5 10600k, 48 GB ram?

kaptenperre
Hej!
Jag ska köpa ny dator och tänker då sälja den gamla. Antingen i delar, eller helst komplett till en enda säljare.
Vad kan man få ca tror ni?
CPU: Core i5 10600k med bra kylfläns
GPU: SAPPHIRE RX 6800 NITRO+ 16 GB
RAM: 4*12 GB = 48 GB som klarar 4000 Mhz om jag minns rätt
HDD: SSD på 500 GB, Samsung EVO 860 kan följa med
Chassi: Fractal Design Core 2500
