Vad får man för dator med RX 6800 16 GB, i5 10600k, 48 GB ram?

Hej!

Jag ska köpa ny dator och tänker då sälja den gamla. Antingen i delar, eller helst komplett till en enda säljare.

Vad kan man få ca tror ni?

CPU: Core i5 10600k med bra kylfläns

GPU: SAPPHIRE RX 6800 NITRO+ 16 GB

RAM: 4*12 GB = 48 GB som klarar 4000 Mhz om jag minns rätt

HDD: SSD på 500 GB, Samsung EVO 860 kan följa med

Chassi: Fractal Design Core 2500