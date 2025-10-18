Chassi: Fractal Design Define C || Processor: Intel i7-8700K || Grafikkort: ASUS GeForce GTX 1080Ti ROG Strix Gaming || Moderkort: Gigabyte Z370 AORUS ULTRA WIFI || Minne: Corsair Vengeance LPX DDR4 3000MHz 32 Gb || Lagring: Samsung 860 EVO 1TB SSD || PSU: Seasonic Focus+ 850W 85+ GOLD PSU || Skärm:Samsung Odyssey G9 || Windows 10
Avstängd från Facebook
Rouge of Darkness
Medlem ★
●
Visa signatur
ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows
Nivity
Medlem ★
●
filbunke
Medlem ★
●