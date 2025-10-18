Forum Mjukvara Internettjänster Tråd

Avstängd från Facebook

Medlem

Avstängd från Facebook

Blev helt plötsligt avstängd för bedrägeri eller liknande.

Stämmer absolut inte.

Vad gör man? Väldigt svårt att ringa.

Medlem
Jag har samma visa också vet inte vad som har hänt.... Blir lite less på det...

Medlem
Nu idag?

Medlem

deras "Auto ban bot" tyckte väl antagligen du ljög eller nått i en annons.

inte första gången det händer eller första tråden här på sweclockers.

tror alla trådarna hittills slutat i att de gett upp då supporten inte går att kontakta eller de fått svaret att avstäningen var legit och du ska motbevisa det utan att äns veta exakt varför kontot äns blev avstängt mer än vad de skrev i mailet.

Medlem

De flesta inlägg jag sett där sådant här skett så har de varit i samband med typ facebook marketplace osv.

Vet inte om du använt detta och det är något liknande?
Andra fall är väl typ om man skulle bli massanmäld för bedrägeri av vanliga användare typ.

Medlem
Medlem
Det är en gratistjänst och de har inte tillräckligt med folk kundtjänsten för att kunna svara i telefon. Brukar bli att man blir tvungen att skicka in id-handlingar för/om de skulle få för sig att ge dig tillbaka ditt konto. Och sett till discord-läckan och vad meta troligtvis betalar de som tar emot den informationen (vem vet vad mer de gör med den...) så kanske det är bäst att se det som en möjlighet istället för något negativt.

