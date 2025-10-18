Marantz Cinema 50.
Google TV (dongle), bilden hackar på SVT och TV4 Play?
Hej på er,
Jag brukar inte kolla på TV4 Play samt SVT Play, men nu när vi skulle se något så laggar det så in i norden. Postkodmiljonären exempelvis vissas med bra upplösning, men med ett par FPS.
Google TV har fått uppgradering nyligen, och jag har testat en del men inget som fungerar. Normalt kör vi 4k 50hz så fingerar det mesta. Det verkar som att enheten inte hinner processa bilden, även fast den gör det på andra tjänster, och gjort det tidigare i dessa appar. Internet är snabbt nog, det är inte buffring det handlar om.
Någon som löst eländet?
Avinstallera apparna och installera igen?
Någon magisk inställning.
Mvh,
DS
Funkar fint med SVT Play på min 4K Chromecast Google TV (TV:ns HDMI port 3).
Kör "Matcha innehållets dynamiska omfång".
(P.g.a Britbox kör vissa serier i HLG).
Upplösning 4K (50 Hz).
Dessa uppdateringar har jag inte installerat:
Google TV Home (10 okt).
Webview i Android - systemet (23 sep).
Gboard - Googles tangentbord (22 sep).
Google TV Ambient Mode (2 sep).
Tycker jag inte behöver detta Google trans.
Annars allt annat uppdaterat.
Marantz Cinema 50.
