Har någon handlat från gsmnet.se?

Medlem

Har någon handlat från gsmnet.se?

Hej,

Min bror tänkte eventuellt handla från gsmnet.se, men Googles AI sade att det inte verkade vara ett seriöst företag.

Någon som känner till och har handlat därifrån?

Vänligen, Ylan

Medlem

@Ylan Ser legit ut men bolaget bakom (MOBIPARTS SRL) finns i Rumänien så det är väl där lagret finns. Ser inte några speciellt billiga priser heller. Vad är det som finns där som inte går att få tag i på närmare håll?

Här är företaget på rumänska motsvarighet till Allabolag:
https://www.listafirme.ro/mobiparts-srl-17597656/

Medlem
Tack,

Jag vidarebefordrar till bror min!

Vänligen, Ylan

Medlem

håller med. kollade bara typ Samsung galaxy buds 3 pro de tar 1700:- med "rea" medans enligt prisjakt säljs de ~1500:- ±~100:- normalt och legat runt det sedan ~Maj.

så nej de verkar inte direkt va billigast...

och mycket kinesiummärken som man kan köpa på aliexpress eller liknande så luktar dropshipping dessutom så potentiellt är det dessutom inte äns säkert de är äkta utan en kinesiumkopia.

