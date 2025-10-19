Garderobsrensning - eGPU, UPS och utvecklarskärm

Jag har lite grejer som bara ligger och samlar damm:

- eGPU modell Mantiz Venus, inget grafikkort ingår. Stödjer PCIe 3.0, samt x4 över TB3-anslutningen. Laddar med upp till 87W till inkopplad dator. Funkade utmärkt senast den var i drift, men det var nog säkert 1,5 år sedan. Prisidé: 500kr

- UPS Eaton 3S 700. Har fungerat bra, men behövde till slut fler uttag. Batteriet var hade suttit något år eller så, men kan inte garantera hur bra den mår nu. Varit ur drift i ca 1 år.. Prisidé: 300kr

- Utvecklarskärm. Och nej, det är ingen extracool skärm för mjukvaruutveckling -- jag visste bara inte annars hur jag skulle benämna den -- utan en skärm för någon som vill pilla med elektroniken. Skärmen kommer i ett stålchassi (!) med exponerad LVDS-anslutning osv. Skärmen skulle användas i ett projekt som aldrig kom bortom prototypstadiet. Jag använde ett vanligt PSU för ström över 12V, men har förhoppningsvis kvar orginal-PSU ifall det önskas. Eventuellt kan jag ha produkt-specen kvar någonstans på nån disk.

27", IPS-panel, 2560x1440 upplösning, 75Hz. Panel fungerade utmärkt när den användes, men har stått i källaren länge.

Notera att detta inte är en vanlig skärm! Den har ingen fot, relativt tung p.g.a. ram i stål osv. Prisidé 1000kr.

Prioriterar avhämtning. Jag har inget att skicka skärmen i, så den kan jag dessvärre inte skicka alls.

