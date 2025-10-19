Forum Datorer och system Apple Mac Tråd

Köp nytt istället

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Köp nytt istället

Många trådar här är relaterad till äldre Mac-datorer och hur man får dom att lira. Tycker det är lite synd att så pass många vill laga gamla maskiner där operativsystemen inte längre är up-to-date. Så jag vill egentligen bara slå på stora trumman och säga, köp nya maskiner istället. Allt innan Apple silicon är inte värt att bevara, en ny Mac Mini m4 går loss på ca 8000kr, något de flesta har råd med framförallt med tanke på livslängden för en Mac. Är Mac dyrt? Egentligen inte, ska du ha samma prestanda, batteritid och byggkvalitet på PC skulle jag säga att priserna är likvärdiga. Laga en Macbook Pro från 2015.. 10 år gammal burk, dra en ny Air för 14000kr istället, en Mini eller vänta på Apples nya budget laptops.

Dags att prata om nya Mac-datorer istället för att hänga kvar vid 10-15 år gamla maskiner…

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

En Mac mini modell 2012 är en utmärkt Linux-maskin med ex docker och annat lättinstallerat.

Sedan är Apple snabbare att skrota kompabilitet men nya operativsystem.

Finns användning för alla maskiner.

Visa signatur

Primär maskin: iPad Pro 12,9tum 2022 med Magic Keyboard.
Sekundär maskin: Ryzen 9 9950x3d, Radeon RX 7900 XTX, 64GB RAM, monitor: OLED42C24LA
3st NUC 9 Pro Kit - NUC9VXQNX Ubuntu server för diverse.
PSN ID:iller Xbox live:illerG Wii U:illerG Switch:iller

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av iller:

En Mac mini modell 2012 är en utmärkt Linux-maskin med ex docker och annat lättinstallerat.

Sedan är Apple snabbare att skrota kompabilitet men nya operativsystem.

Finns användning för alla maskiner.

Gå till inlägget

Absolut, vill du ha den som miniserver hemma för lite olika leksaker, absolut, kör. Men de flesta trådar här är relaterade till maskiner mellan 10-15 år som inte funkar. Ge upp är mitt svar. Vill du använda Mac, köp en M4 och återkom här med dina problem år 2040 där jag hänvisar dig till att köpa nytt igen.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

8000 kronor är INTE småpengar för väldigt många människor...så nej, jag tycker det är bättre att utnyttja hårdvaran så länge det bara går. Ju mindre slit och släng desto bättre.

Visa signatur

5700x3D | RTX 3080 | 2 TB M.2 | 32 GB RAM

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av FX9:

8000 kronor är INTE småpengar för väldigt många människor...så nej, jag tycker det är bättre att utnyttja hårdvaran så länge det bara går. Ju mindre slit och släng desto bättre.

Gå till inlägget

Inte småpengar? Hur många år har du datorn? 10 år? 800kr per år. Hur många timmar använder du den på ett år? 2 timmar i veckan? 8kr per timma. Vad kostar det att gå på bio, 150spänn? Vad kostar netflix? 150kr i månaden? Vad kostar din bil? Vad kostar din mobil + abonnemang, 700kr/månaden? Vad kostar 2L olivolja, 300kr? En lunch på stan, 150kr?

Med tanke på vad folk lägger på annat så är det inte direkt dyrt med en Mac Mini.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av tearzyo:

Inte småpengar? Hur många år har du datorn? 10 år? 800kr per år. Hur många timmar använder du den på ett år? 2 timmar i veckan? 8kr per timma. Vad kostar det att gå på bio, 150spänn? Vad kostar netflix? 150kr i månaden? Vad kostar din bil? Vad kostar din mobil + abonnemang, 700kr/månaden? Vad kostar 2L olivolja, 300kr? En lunch på stan, 150kr?

Med tanke på vad folk lägger på annat så är det inte direkt dyrt med en Mac Mini.

Gå till inlägget

Men det är fortfarande 8000 kronor du måste skaka fram här och nu. Men visst, man kan ju ta på avbetalning eller SMS lån...men det är ännu sämre ur ekonomiskt perspektiv

Visa signatur

5700x3D | RTX 3080 | 2 TB M.2 | 32 GB RAM

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av FX9:

Men det är fortfarande 8000 kronor du måste skaka fram här och nu. Men visst, man kan ju ta på avbetalning eller SMS lån...men det är ännu sämre ur ekonomiskt perspektiv

Gå till inlägget

Ja, eller spara… slår vad om att de flesta kan bli bättre på detta. Tror många ströshoppar ”temu-skräp” sen snålar med detta istället. Märkligt beteende.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av tearzyo:

Inte småpengar? Hur många år har du datorn? 10 år? 800kr per år. Hur många timmar använder du den på ett år? 2 timmar i veckan? 8kr per timma. Vad kostar det att gå på bio, 150spänn? Vad kostar netflix? 150kr i månaden? Vad kostar din bil? Vad kostar din mobil + abonnemang, 700kr/månaden? Vad kostar 2L olivolja, 300kr? En lunch på stan, 150kr?

Med tanke på vad folk lägger på annat så är det inte direkt dyrt med en Mac Mini.

Gå till inlägget

Försöker inte låta elak, men du har ett ganska ensidigt perspektiv på pengar märker jag: Du har råd, därför borde alla andra också ha råd.

8000kr är inte mycket för dig.
8000kr är inte mycket för mig heller.
8000kr är däremot mer än en halv månadslön för min bästa vän.
8000kr är mycket för ganska många faktiskt (i synnerhet barnfamiljer och pensionärer), f.a. att spendera som en klumpsumma på något som inte är livsnödvändigt.

Att räkna upp massa småutgifter (bäckar små) som argument för "titta så mycket pengar det blir i slutändan" funkar inte *just* för att det är många småutgifter under längre tid som ekonomin för dessa människor går ihop.

Kan dessa personer spara X tusenlappar på att laga/reparera istället för att köpa nytt, så kommer dom försöka. Gäller allt från MACs till kläder.

Visa signatur

CPU: i9-13900K + Cooler Master ML360L ARGB V2 || GPU: Gainward RTX 4090 Phantom GS.
MoBo: Asus Rog Strix Z790-F Gaming || RAM 32 GB Kingston Fury Beast CL40 DDR5 RGB 5600 MHz.
PSU: Corsair RMe 1000W 80+ Gold || Chassi: Phanteks Eclipse P500A D-RGB.
Lagring: Kingston Fury Renegade M.2 NVME 2TB + Samsung 860 QVO 1TB.
Skärmar: 27" 1440p 144 Hz IPS G-sync + 27" 1440p 155 Hz VA || OS: Win 11 Home.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Absolut finns folk som tjänar dåligt (16000kr netto i månaden) men kollar man lönetråden här på sweclockers tjänar väldigt många 40-70k i månaden.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar