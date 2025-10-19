Köp nytt istället

Många trådar här är relaterad till äldre Mac-datorer och hur man får dom att lira. Tycker det är lite synd att så pass många vill laga gamla maskiner där operativsystemen inte längre är up-to-date. Så jag vill egentligen bara slå på stora trumman och säga, köp nya maskiner istället. Allt innan Apple silicon är inte värt att bevara, en ny Mac Mini m4 går loss på ca 8000kr, något de flesta har råd med framförallt med tanke på livslängden för en Mac. Är Mac dyrt? Egentligen inte, ska du ha samma prestanda, batteritid och byggkvalitet på PC skulle jag säga att priserna är likvärdiga. Laga en Macbook Pro från 2015.. 10 år gammal burk, dra en ny Air för 14000kr istället, en Mini eller vänta på Apples nya budget laptops.

Dags att prata om nya Mac-datorer istället för att hänga kvar vid 10-15 år gamla maskiner…