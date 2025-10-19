Ska bygga en speldator

Hej!

Tänkte jag skulle bygga en speldator då min nuvarande är ca 9 år gammal. Har tittat runt lite och plockat i hop vad jag sett verkar bra men tror listan är är lite väl dyr och kanske onödig.

Om jag skulle vilja hamna närmare 20 000 vad skulle ni ändrat på?

EDIT: Jag spelar mest ARPG som D4, PoE, PoE2 men vill börja spela mera andra spel såsom FarCry (FC3 var så sjukt vackert när jag byggde förra datorn för 9 år sedan). Kollar på all film på datorn, aldrig TVn. Och jag kommer sitta ganska mycket med PPT, excel och annan ordbehandling då jag driver eget, gör utbildningsmaterial och skriver en bok.

Jag har inte upgraderat min damla PC sedan jag byggde den så jag tror inte jag kommer göra det nu heller, så denna måste vara ganska framtidssäkrad. Jag behöver inte wifi som det ser ut idag. Har inga särskilda estetiska krav utan chassit måste bara rymma allt och ha plats till hyfsad "sladd-hygien".