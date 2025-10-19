Ska bygga en speldator
Hej!
Tänkte jag skulle bygga en speldator då min nuvarande är ca 9 år gammal. Har tittat runt lite och plockat i hop vad jag sett verkar bra men tror listan är är lite väl dyr och kanske onödig.
Om jag skulle vilja hamna närmare 20 000 vad skulle ni ändrat på?
EDIT: Jag spelar mest ARPG som D4, PoE, PoE2 men vill börja spela mera andra spel såsom FarCry (FC3 var så sjukt vackert när jag byggde förra datorn för 9 år sedan). Kollar på all film på datorn, aldrig TVn. Och jag kommer sitta ganska mycket med PPT, excel och annan ordbehandling då jag driver eget, gör utbildningsmaterial och skriver en bok.
Jag har inte upgraderat min damla PC sedan jag byggde den så jag tror inte jag kommer göra det nu heller, så denna måste vara ganska framtidssäkrad. Jag behöver inte wifi som det ser ut idag. Har inga särskilda estetiska krav utan chassit måste bara rymma allt och ha plats till hyfsad "sladd-hygien".
Alltid bra att tilläga vad du ska spela för spel och om du har några krav på t.ex. lagring, wifi, chassi storlek t.ex.
Alltså i själva datorn. Finns ju billigare chassin men du kanske vill ha det för utseende. Men finns bra under 1000kr. 9070xt som gpu är bra och finns under 7k. Presterar typ samma som 5070ti i raster förvisso något sämre raytracing och upscaling men ett väldigt bra gpu också. Annars finns det också billigare 5070ti än det du valt. Du kan spara några hundra på billigare ssd. Sen är ju skärmen den stora kostnaden här. Jag kan inte skärmar i denna upplösning och den kanske är jättebra och du kanske vill ha just den men det finns betydligt billigare.
