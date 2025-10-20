Forum Övrigt Butiker och konsumenträtt Tråd

Apple Store Täby ger urusel service till äldre

Apple Store Täby ger urusel service till äldre

Apple Store i Täby vägrade hjälpa min svägerska med att byta telefon. Hon har en gammal 6s och har nu köpt den nya iPhone 17. Men eftersom de inte köpte den direkt av Apple så vägrar de hjälpa till. Ofattbart dåligt, som om hon hade kommit in med en ny Samsung.
Har Apple ens rätt att göra så? Enligt sina egna regler? Stötte hon på ett låtsasgeni?

Så hon har inte köpt mobilen där men ni förväntar er att hon ska få hjälp där? Har jag förstått det rätt då?

Du kan testa att köpa en dator på Netonnet och traska in på Elgiganten och be dem hjälpa dig så får ni se hur det går 😆

Skrivet av AlixSPQR:

Apple Store i Täby vägrade hjälpa min svägerska med att byta telefon. Hon har en gammal 6s och har nu köpt den nya iPhone 17.

När köptes telefonen? Ingår det inte alltid 90-dagars AppleCare? Dvs var telefonen är köpt borde egentligen kvitta så länge AppleCare är aktivt.

Just iPhone 17 är tveklöst täckt av AppleCare, så i mina ögon är det tjänstefel av Apple Store i Täby.

Jag tolkar som det är Apple som äger denna butik genom en snabb googling. Om inte så självklart skulle de ej ge gratis support.
Om Apple äger butiken så borde de hjälpa till med det allra enklaste, men så fort det kräver lite tid så tar de betalt som alla andra märken brukar göra. Nu kan vissa butiker vid försäljning baka in denna kostnad i den förtjänst som de gjorde på enheten.

Skrivet av walkir:

När köptes telefonen? Ingår det inte alltid 90-dagars AppleCare? Dvs var telefonen är köpt borde egentligen kvitta så länge AppleCare är aktivt.

Just iPhone 17 är tveklöst täckt av AppleCare, så i mina ögon är det tjänstefel av Apple Store i Täby.

Nej, det ingår inte. Man har dock 90 dagar på sig att teckna det.

Apple Care är deras namn för Apples garanti och support. Apple Care+ är deras försäkring som täcker skador och stöld.

Support ingår under hela garantin men huruvida det inkluderar att Apple för över data från gamla telefoner är oklart. Support gäller via telefon och chatt.

Jag tolkar det som att svägerskan vill ha hjälp med att flytta över informationen från en telefon till en annan och inte fått hjälp med detta då den nya telefonen inte är köpt av Apple. Låter rimligt och inget som täcks av AppleCare.

Skrivet av Maddoxswe:

Så hon har inte köpt mobilen där men ni förväntar er att hon ska få hjälp där? Har jag förstått det rätt då?

Du kan testa att köpa en dator på Netonnet och traska in på Elgiganten och be dem hjälpa dig så får ni se hur det går 😆

Skrivet av lillaankan_i_dammen:

Jag tolkar som det är Apple som äger denna butik genom en snabb googling. Om inte så självklart skulle de ej ge gratis support.
Om Apple äger butiken så borde de hjälpa till med det allra enklaste, men så fort det kräver lite tid så tar de betalt som alla andra märken brukar göra. Nu kan vissa butiker vid försäljning baka in denna kostnad i den förtjänst som de gjorde på enheten.

Ja, det är väl just att det är en Apple-butik (en av tre i landet, vad jag kan se) som gör agerandet intressant.

Jag antar att dom har en ”Genius Bar” där och vad jag vet så ska det inte krävas att man har köpt den i just den affären (dock inte 100% säker), i vilket fall så tycker jag det var dåligt av dom att inte hjälpa.

Skrivet av Maddoxswe:

Så hon har inte köpt mobilen där men ni förväntar er att hon ska få hjälp där? Har jag förstått det rätt då?

Du kan testa att köpa en dator på Netonnet och traska in på Elgiganten och be dem hjälpa dig så får ni se hur det går 😆

Precis så det alltid fungerat på apple store.
Vi har aldrig köpt några apple enheter direkt via Apple, då pratar vi iphone och ipad.

Alltid fått hjälp med allt i butik på Väla när de fanns där.

Verkar som folk här har 0 aning hur Apple stores och genius bar faktiskt fungerar.
Få mjukvaru hjälp osv är inga problem alls, och har såklart inget med Apple care att göra (pratar nu om hjälp i Apple Stores)

De erbjuder även gratis kurser i det mesta.

Skrivet av Nivity:

Alltid fått hjälp med allt i butik på Väla när de fanns där.

Samma här! Kunde byta ut gamla laddare m.m. över disk hos Apple Store på Emporia i Malmö.

Sen brukar det vara en enkel sak att migrera från en iPhone till en annan, men kan vara så att just iPhone 6S är tre generationer för gammal?

Gissar på att kravet för migrering är att båda telefonerna kör samma/närliggande version av iOS.

Med en 10 år gammal telefon kan nog det bli lite knepigare.

Alltså, Apple äger butiken i Täby och min svägerska har köpt Apples telefon. Liknelsen med att gå in med en iPhone som man har köpt i butik X för att få hjälp i butik Y (varken X eller Y ägs av Apple) är knappast tillämplig. Jag ser att det finns olika bud i övrigt, så jag blir egentligen inte klokare. Jag tycker att det är rimligt att Apple hjälper en Apple-kund som har en Apple-produkt och vill föra över information från denna till en annan Apple-produkt. Om så mot betalning.

Skrivet av walkir:

Samma här! Kunde byta ut gamla laddare m.m. över disk hos Apple Store på Emporia i Malmö.

Sen brukar det vara en enkel sak att migrera från en iPhone till en annan, men kan vara så att just iPhone 6S är tre generationer för gammal?

Gissar på att kravet för migrering är att båda telefonerna kör samma/närliggande version av iOS.

Med en 10 år gammal telefon kan nog det bli lite knepigare.

Jag försökte hjälpa dem på distans att föra över med hjälp av snabbstart, men det gick inte. Kan vara som du säger att de skiljer sig för mycket men det fanns inga sådana förbehåll på hemsidan för instruktioner.

Skrivet av AlixSPQR:

Alltså, Apple äger butiken i Täby och min svägerska har köpt Apples telefon. Liknelsen med att gå in med en iPhone som man har köpt i butik X för att få hjälp i butik Y (varken X eller Y ägs av Apple) är knappast tillämplig. Jag ser att det finns olika bud i övrigt, så jag blir egentligen inte klokare. Jag tycker att det är rimligt att Apple hjälper en Apple-kund som har en Apple-produkt och vill föra över information från denna till en annan Apple-produkt. Om så mot betalning.

Så de vägrade hjälpa till även när ni sa att ni kunde tänka er att betala för tjänsten också? Låter väldigt märkligt såvida ni inte stod och skrek på personalen.

Skrivet av Sarato:

Så de vägrade hjälpa till även när ni sa att ni kunde tänka er att betala för tjänsten också?

I vart fall var det ingenting de föreslog, men jag var inte själv på plats och hörde vad brorsan och svägerskan sade, mer än slutresultatet: Ett intet.
Edit: Det kom inte upp eftersom Apple Store Täby vägrade hjälpa till med hänvisning till att mobilen inte var köpt där.

Skrivet av AlixSPQR:

Jag försökte hjälpa dem på distans att föra över med hjälp av snabbstart, men det gick inte. Kan vara som du säger att de skiljer sig för mycket men det fanns inga sådana förbehåll på hemsidan för instruktioner.

Det verkar som iPhone 6s kan köra iOS 15.8.5 som uppdaterades så sent som för en månad sedan. Kanske värt att kolla så din svägerska kör den versionen?

Testa sedan med Quick Start igen.

Annars är iCloud Backup ett alternativ för att först säkerhetskopiera hela 6s:en och sen återskapa kopian till iPhone 17.

Hoppas det löser sig snart! Måste kännas surt med en ny mobil som man inte kan använda.

Skrivet av walkir:

Det verkar som iPhone 6s kan köra iOS 15.8.5 som uppdaterades så sent som för en månad sedan. Kanske värt att kolla så din svägerska kör den versionen?

Testa sedan med Quick Start igen.

Annars är iCloud Backup ett alternativ för att först säkerhetskopiera hela 6s:en och sen återskapa kopian till iPhone 17.

Hoppas det löser sig snart! Måste kännas surt med en ny mobil som man inte kan använda.

Tack. Tyvärr är de lite äldre och inte i skick nog att utföra mer avancerade saker på distans. Vi får lösa det på något sätt.

