"liten" framtids-säker mobil med bra kamera utan onödigt dyr processor?

Har just nu en Samsung S8 som varit med i många år och medans den för det mesta fortfarande fungerar alldeles utmärkt för min användning så har kameran ibland haft lite konstigheter för sig så före den ger upp helt och jag tappar möjligheten att scanna QR-koden för BankID så funderar jag på att se över alternativen för nya telefoner.

Sedan påstår vissa källor online att S8 tappar stöd för bank-id i Mars 2026, oavsett om min kamera överlever tills dess eller inte. Andra påstår att det är S7 som tappar stödet medans S8 fortfarande klarar sig, så lite osäker på vad statusen där egentligen är.

Jag använder aldrig telefonen för spel eller andra tunga appar så dyr & snabb processor är fullständigt irrelevant för min del, som mest använder jag den för att surfa lite på ibland eller som GPS när jag är ute och reser. MEN jag använder kameran en del, för både foto & film, så en bra kamera vore trevligt.

Och precis som jag använt min nuvarande telefon i över 8 år så vill jag ha förutsättningarna att använda nästa i lika många så jag vill undvika modeller tappat eller snart tappar stöd och blir utan uppdateringar, vill inte riskera att den enda viktiga appen jag använder i mobilen, bank id, slutar fungerar långt innan jag egentligen är redo att pensionera telefonen.

Sedan vet jag inte hur vanligt det är med smartphones utan NFC-läser nuförtiden men eftersom jag vill kunna köra bank-id är väl det också ett krav att NFC-läsare finns.

Min nuvarande S8 har, om jag inte missförstått något, 5.8 tums skärm vilket jag tycker är precis lagom men så små skärmar verkar ovanligt. förstår inte varför alla mobiler ska vara så stora nuförtiden? Ska man behöva skaffa handväska bara för att bära mobilen i?

Just nu, eftersom jag har en Samsung och den har fungerat bra i många år lutar det lite åt standard S25:an som är den minsta av S25-modellerna även om redan den ju är märkbart större än min S8.

Sedan är det lite tråkigt att deras bästa kamera bara finns på S25 Ultra som både kommer med en gigantisk skärm och en massa i övrigt överdimensionerad hårdvara för hur jag använder telefonen.

Vanliga S25 är ju redan en kraftig uppgradering kamera-mässigt från min S8 men ska jag ändå uppgradera hade det varit trevligt om den delen jag faktiskt använder blev så bra som möjligt utan att allt annat, som jag inte använder, blir överdriver uppgraderat i prestanda, storlek & kostnad