Forum Spel Actionspel och shooters Tråd

Call of duty modern warfare 2 (2009) och Call of duty modern warfare 3 (2011), hittar inte dom?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Call of duty modern warfare 2 (2009) och Call of duty modern warfare 3 (2011), hittar inte dom?

Hej, sitter här och försöker komma ihåg vart dessa spel kan finnas, jag har ju:
steam
ubisoft
EA games
Rockstar games

vet att jag har dessa spel sedan tidigare men hittar inte dom i ovanstående, någon som har någon aning vart dessa spel vid den tiden de kom ut hade för spel tjänst?
Kan ju vara sån tur att jag kan logga in där nu kanske o hitta dessa spel och annat gammalt?

Tips?

Visa signatur

| Coolermaster 800w+ Gold | Z-690 | Hyper-X 32GB @3200 RGB | I9-12900K | RTX 3090 24GB | WD Black M.2 NWMe SSD GEN 4 - 2TB |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Moderator
Forumledare

@musse pigg:

Finns på steam iaf

https://store.steampowered.com/app/10180/Call_of_Duty_Modern_...
https://store.steampowered.com/app/115300/Call_of_Duty_Modern...

Men på den tiden hade dessa väl en ”egen” launcher, dvs de var inte knutna till någon specifik butik?
Kolla så spelen inte blivit migrerade till blizzards sida

Visa signatur

Forumets regler | Har du synpunkter på hur vi modererar? Kontakta SweClockers/moderatorerna

Jag stavar som en kratta

Gillar lök på discord

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

jo, jag har steam, men där finns de inte....

Så undrade vad den launchern hette på den tiden? kanske finns mitt konto kvar?

loggat in på battlenet, finns inget där...

Visa signatur

| Coolermaster 800w+ Gold | Z-690 | Hyper-X 32GB @3200 RGB | I9-12900K | RTX 3090 24GB | WD Black M.2 NWMe SSD GEN 4 - 2TB |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Vet inte hur det var med mw1, men mw2 var iallafall knutet till steam, även om man köpte det fysiskt.

Visa signatur

Intel i7 10700KF (Noctua NH-D15) | Asus RADEON RX 7900 XTX TUF | 32 GB DDR4 HyperX Fury | Corsair RM1000X | Zalman Z9 Iceberg MS | Arch Linux, Win11

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

aha, ok, då borde den ju finnas i mitt konto...
men de finns den inte

vill ju spela om dessa spel, men de är dyra som fasiken i steam, någon som vet vart de kans köpas lite billigare ?
googlat lite mej ej hittat MV2 billigare än ca 230-240kr...

Senast redigerat
Visa signatur

| Coolermaster 800w+ Gold | Z-690 | Hyper-X 32GB @3200 RGB | I9-12900K | RTX 3090 24GB | WD Black M.2 NWMe SSD GEN 4 - 2TB |

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar