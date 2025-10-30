Prisvärd anpassning av Komplett-PC Epic Gaming a215 (utbruten ur fynddiskussionstråden)

Tips till alla som ska köpa dator eller datordelar:

Titta på Komplett-PC Epic Gaming a215 RGB och anpassa sedan hela datorn efter dina behov. Du kan få väldigt mycket prestanda per krona!

Komplett listar ibland vissa komponenter dyrt i sina byggda datorer – till exempel operativsystemet för 890 kr extra och grafikkortet RTX 5070 som var listat för 7 190 kr.

Köp gpu på valfritt ställ och kör hårt