Prisvärd anpassning av Komplett-PC Epic Gaming a215 (utbruten ur fynddiskussionstråden)

Medlem

Prisvärd anpassning av Komplett-PC Epic Gaming a215 (utbruten ur fynddiskussionstråden)

Tips till alla som ska köpa dator eller datordelar:
Titta på Komplett-PC Epic Gaming a215 RGB och anpassa sedan hela datorn efter dina behov. Du kan få väldigt mycket prestanda per krona!

Komplett listar ibland vissa komponenter dyrt i sina byggda datorer – till exempel operativsystemet för 890 kr extra och grafikkortet RTX 5070 som var listat för 7 190 kr.

Köp gpu på valfritt ställ och kör hårt

11700K Rog Maximus XIII Hero HyperX 32gb RTX 3080 VISION OC 10GB

Medlem
Skrivet av Slaxed:

Tips till alla som ska köpa dator/delar titta på Komplett-PC Epic Gaming a215 RGB, sedan anpassa hela datorn. Du kan få väldigt mycket prestanda per krona om du tar bort allt överflödigt.

<Uppladdad bildlänk>

Överflöd = Grafikkort? Eller kanske de är jag som ser dåligt....

Medlem
Skrivet av eddan4:

Överflöd = Grafikkort? Eller kanske de är jag som ser dåligt....

Lmao 😂

Medlem

han har ju dock inte fel köp den pc´n och stoppa i ett 5070 från komplett på 5500kr så har du en 11k dator som slår det mesta i prisklassen.

Medlem
Skrivet av eddan4:

Överflöd = Grafikkort? Eller kanske de är jag som ser dåligt....

Gå till inlägget

5070 7190kr, ja det är ougga bougga pris

Fyndjägare
Skrivet av Slaxed:

Tips till alla som ska köpa dator eller datordelar:
Titta på Komplett-PC Epic Gaming a215 RGB och anpassa sedan hela datorn efter dina behov. Du kan få väldigt mycket prestanda per krona!

Komplett listar ibland vissa komponenter dyrt i sina byggda datorer – till exempel operativsystemet för 890 kr extra och grafikkortet RTX 5070 som var listat för 7 190 kr.

Köp gpu på valfritt ställ och kör hårt

Bra tips. Synd 4TB NV3 är slut. Men 6340kr med 2TB NV3 är väl också vettigt.

Medlem
Skrivet av PrinceXO:

han har ju dock inte fel köp den pc´n och stoppa i ett 5070 från komplett på 5500kr så har du en 11k dator som slår det mesta i prisklassen.

Har du möjlighet att specificera hur man kan bygga ihop den för 11k? Är själv ute efter en ny dator.

Medlem
Skrivet av Gabbe33:

Har du möjlighet att specificera hur man kan bygga ihop den för 11k? Är själv ute efter en ny dator.

Det står lite högre upp om du följer länken:
Komplett-PC Epic Gaming a215 RGB och angivet grafikkort.

Medlem
Skrivet av f@boy:

Det står lite högre upp om du följer länken:
Komplett-PC Epic Gaming a215 RGB och angivet grafikkort.

Tack snällt.

Medlem
Skrivet av Gabbe33:

Tack snällt.

För 50kr extra, får du ett 850w nätaggregat

Medlem
Skrivet av Slaxed:

Tips till alla som ska köpa dator eller datordelar:
Titta på Komplett-PC Epic Gaming a215 RGB och anpassa sedan hela datorn efter dina behov. Du kan få väldigt mycket prestanda per krona!

Komplett listar ibland vissa komponenter dyrt i sina byggda datorer – till exempel operativsystemet för 890 kr extra och grafikkortet RTX 5070 som var listat för 7 190 kr.

Köp gpu på valfritt ställ och kör hårt

Bra tips!

Såg också att RAM minnena verkar vara ganska högt prissatta, om man ändrar till 16gb 5600mhz (från 32 6000mhz) sparar man 1340 spänn. Sen om man vill ha just 16gb 5600mhz eller inte är en annan fråga såklart, men för prisskillnaden är ju typ ett 32gb kit i pris.

Medlem
Skrivet av StorMatte:

Bra tips!

Såg också att RAM minnena verkar vara ganska högt prissatta, om man ändrar till 16gb 5600mhz (från 32 6000mhz) sparar man 1340 spänn. Sen om man vill ha just 16gb 5600mhz eller inte är en annan fråga såklart, men för prisskillnaden är ju typ ett 32gb kit i pris.

Jo men visst

Medlem

Verkar vara riktigt bra pris på den där datorn och det suger i uppgraderingstarmen lite... Man lär väl inte hitta något bättre va?

Medlem
Skrivet av Maiooo:

Verkar vara riktigt bra pris på den där datorn och det suger i uppgraderingstarmen lite... Man lär väl inte hitta något bättre va?

Bara komponenterna i prebuilden ovan är cirka 1800 kr billigare än om man plockar ihop det separat från olika butiker så oerhört prisvärt. Man behöver inte lägga till grafikkortet separat för att få till det smaskiga priset, det går lika bra att lägga in det i konfigurationen direkt.

Medlem

Man får även med ett ex av Arc Raiders Deluxe när man köper den där 5070 för 5490kr på Komplett. Om man som jag inte är intresserad av det spelet kan man sälja koden för nån femhundring så blir kortet ännu billigare. Krävs bara att köparen också har ett 50-series kort.

Medlem
Skrivet av Slaxed:

Jo men visst

<Uppladdad bildlänk>

Spelar det någon roll med garanti om man installerar ett eget gpu?

Medlem
Skrivet av wootz91:

Spelar det någon roll med garanti om man installerar ett eget gpu?

Gå till inlägget

Vet inte riktigt, du får fråga komplett. Anledningen till att jag valde bort GPU:n var att man skulle få välja själv (komplett hade inte jätte många val till detta bygge), samt för att ta bort risken att något skadas under frakten.
Men antagligen är de så pass duktiga på att emballera datorerna som byggs idag, så det är nog inget problem

Medlem
Skrivet av Slaxed:

Jo men visst

Alltså har du bytt AMD Ryzen 5 7600 Tray CPU till AMD Ryzen 5 8500G MPK CPU samt Kingston FURY Beast RGB DDR5 6000MHz 32GB till Kingston FURY Beast DDR5 5600MHz 16GB. 1465kr billigare. För den okunniga, värt de pengarna?

Medlem

Räcker PSU som ingår på 750W till ett 5070 eller 9070 xt?

Medlem
Skrivet av wootz91:

Räcker PSU som ingår på 750W till ett 5070 eller 9070 xt?

Det ska räcka, 5070 har minst 650w och 9070 XT 750w. För de vanliga korten, sen finns det väl speciella kort som 9070 XT Red Devil som vill ha mer.

Men för 50 kr extra kan du ändra till en 850w PSU av samma sort. Självklart val IMO, mer framtidssäkert för uppgraderingar.

Medlem
Skrivet av Entash:

För 50 kr extra kan du ändra till en 850w PSU av samma sort.

Fan, missade detta. Och man vill ju inte kontakta komplett.se 😅

Medlem
Skrivet av Gabbe33:

Alltså har du bytt AMD Ryzen 5 7600 Tray CPU till AMD Ryzen 5 8500G MPK CPU samt Kingston FURY Beast RGB DDR5 6000MHz 32GB till Kingston FURY Beast DDR5 5600MHz 16GB. 1465kr billigare. För den okunniga, värt de pengarna?

Att byta till 8500g med inbyggd gpu men som har cirka 15% sämre prestanda än 7600 känns inte värt om man ändå ska ha en dedikerad GPU och man redan gör en stor besparing i och med rabatten, i alla fall inte enligt mig.

Medlem
Skrivet av Steamroad:

Att byta till 8500g med inbyggd gpu men som har cirka 15% sämre prestanda än 7600 som saknar intern gpu känns inte värt om man ändå ska ha en dedikerad GPU och man redan gör en stor besparing i och med rabatten, i alla fall inte enligt mig.

Gå till inlägget

7600 har också inbyggd GPU men klenare än 8500G.

Medlem

Hur framtidssäker är 7600 skulle ni säga?

Medlem
Skrivet av Steamroad:

Att byta till 8500g med inbyggd gpu men som har cirka 15% sämre prestanda än 7600 som saknar intern gpu känns inte värt om man ändå ska ha en dedikerad GPU och man redan gör en stor besparing i och med rabatten, i alla fall inte enligt mig.

Skrivet av tomle:

7600 har också inbyggd GPU men klenare än 8500G.

vi pratar om 79kr besparing från 7600 till 8500. Man vill liksom inte vara dumsnål. Likadant med 750W till 850W för 50kr

Medlem
Skrivet av Gabbe33:

Alltså har du bytt AMD Ryzen 5 7600 Tray CPU till AMD Ryzen 5 8500G MPK CPU samt Kingston FURY Beast RGB DDR5 6000MHz 32GB till Kingston FURY Beast DDR5 5600MHz 16GB. 1465kr billigare. För den okunniga, värt de pengarna?

Länkade mest som en kul grej att komma under 10000kr.
Hade inte gått på 8500g, eller 16gb ram

Detta hade jag köpt:

Medlem
Skrivet av Slaxed:

Tips till alla som ska köpa dator eller datordelar:
Titta på Komplett-PC Epic Gaming a215 RGB och anpassa sedan hela datorn efter dina behov. Du kan få väldigt mycket prestanda per krona!

Komplett listar ibland vissa komponenter dyrt i sina byggda datorer – till exempel operativsystemet för 890 kr extra och grafikkortet RTX 5070 som var listat för 7 190 kr.

Köp gpu på valfritt ställ och kör hårt

<Uppladdad bildlänk>

Den här rackaren ser lovande ut. Ska man köra på kylningen som sitter i standardburken eller något annat?

Edit: Är det någon större skillnad att slänga in lillebrodern 9600 som cpu? 800 kr billigare.

Tack på förhand!

Medlem

Blir spännande om komplett faktiskt bygger den här datorn eller om det blir avbokat.
Gjorde en beställning av liknande som ovan.

Ryzen 5 7600
luftkylning
1TB SSD
850W psu
billigaste RAM 16GB, av någon anledning var det extra dyrt i Norge så tänkte försöka uppgradera detta efterhand (skiljer 1700kr mellan 16GB 5600 MHz och 32GB 6000 MHz CL30 och det är väl ungefär vad det kostar löst).

Medlem
Skrivet av glemmy:

Blir spännande om komplett faktiskt bygger den här datorn eller om det blir avbokat.
Gjorde en beställning av liknande som ovan.

Ryzen 5 7600
luftkylning
1TB SSD
850W psu
billigaste RAM 16GB, av någon anledning var det extra dyrt i Norge så tänkte försöka uppgradera detta efterhand (skiljer 1700kr mellan 16GB 5600 MHz och 32GB 6000 MHz CL30 och det är väl ungefär vad det kostar löst).

Dom på bygg avd måste ju få sig ett gott skratt

Medlem
Skrivet av Slaxed:

Dom på bygg avd måste ju få sig ett gott skratt

Övertid i helgen

Skrivet av candycarter:

Jag chattade med komplett och det är inget fel på priset utan det är bara köra Behöver ni en dator just nu så är det perfekt

"Du sa
Inget som kommer avbokas då?

16:31
Erik sa
När jag såg detta gick jag direkt till produktansvarige för att checka. Han hade själv beställt ett haha"

Det märkliga är att några av produkterna försvunnit ur sortimentet. Även om det stod 50+ för några minuter sedan.
Exempelvis chassit och moderkortet.
Så gissar att komplett bara avbryter och hänvisar till att lagret tog slut - rabatten gäller så länge lagret räcker.

