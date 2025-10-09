YouTube satsar på att göra tittandet i vardagsrummet mer likt klassisk tv. Plattformen rullar nu ut flera nyheter som ska förbättra både upplevelsen för tittare och möjligheterna för skapare att sticka ut på den stora skärmen.

Den största nyheten är en AI-baserad uppskalning som förbättrar videor under 1080p till HD, och på sikt upp till 4K. Funktionen, kallad super resolution, ska ge äldre och lågupplösta klipp ett lyft utan att ändra originalfilen - skapare kan dessutom välja att stänga av den. YouTube menar att satsningen ska göra allt innehåll mer tilltalande på stora TV-skärmar.

Bland övriga nyheterna nämns stöd för betydligt större bilder, upp till 50 MB, vilket gör det möjligt att visa skarpa 4K-thumbnails. YouTube introducerar även nya kanalsidor för TV, med förhandsvisningar och serieliknande samlingar som gör det lättare att bläddra bland videor. Dessutom får sökfunktionen på TV en uppdatering som lyfter fram innehåll från den kanal man befinner sig på. För shoppinginnehåll blir det nu möjligt att skanna QR-koder direkt på skärmen för att snabbt öppna produktlänkar i mobilen.

Bakom uppdateringarna ligger en tydlig trend: tittande på YouTube via TV ökar kraftigt. Enligt företaget har antalet kanaler som årligen tjänar sexsiffriga dollarbelopp i intäkter från TV-tittande ökat med över 45 procent det senaste året.