RTX 2070 Super | GTX 970 x2 | nVidia Shield | Diverse "uppgraderingspaket" | RAM-minne | FD Node 304 | CX430M PSU | PS3 | PS4 | XBOX360

Nu är det dags för den stora julrensningen vi alla så länge har väntat på!

Nedan finns följande artiklar att buda på. Jag säljer till vem jag vill, när jag vill etc etc.

För enkelhetens skull så håller vi oss till kommentarsfältet. Var gärna tydlig.

Det är Swish-betalning som gäller och köparen betalar frakten såvida man inte vill hämta i Lysekil.

Paket #1

ASUS GeForce RTX 2070 SUPER DUAL EVO Advanced Edition

https://cdon.se/hemelektronik/-p48501002

Inköpt på Proshop i slutet av 2019 och har fungerat alldeles ypperligt till de få spel jag spelat

Tror detta kort kom med 3års garanti om jag inte missminner mig, så ca 1års garanti kvar isf

Originalkartong medföljer

Paket #2

MSI GeForce GTX 970 4GB Gaming

https://www.inet.se/produkt/5411294/msi-geforce-gtx-970-4gb-g...

Det här kortet har länge legat på hyllan och satt tidigare i en gamingdator i en magisk SLI-setup

Originalkartong saknas dessvärre

Paket #3

MSI GeForce GTX 970 4GB OC

https://www.inet.se/produkt/5411295/msi-geforce-gtx-970-4gb-o...

Det här kortet har länge legat på hyllan och satt tidigare i en gamingdator i en magisk SLI-setup

Originalkartong saknas dessvärre

Paket #4

nVidia Shield TV 16GB (2017)

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4112698

Spelkontrollen som ingick i detta paket har kommit bort, så den ingår tyvärr inte

Originalkartong medföljer

Paket #5

Uppgraderings-/nedgraderingspaket med följande hårdvara

Asus P8Z77-V LX

Intel I5-3570K 3.4GHz

8GB (2x4Gb) 1600MHz DDR3 CML8GX3M2A1600C9

Stockkylare samt backplate ingår

Originalkartong saknas

Paket #6

Uppgraderings-/nedgraderingspaket med följande hårdvara

ASRock FM2A88X-ITX+

AMD A8-7600 3.8GHz

Stockkylare med nyapplicerad kylpasta samt backplate ingår

Originalkartong medföljer

Paket #7

Uppgraderings-/nedgraderingspaket med följande hårdvara

MSI Z170A TOMAHAWK

Intel I7-6700K 4.0GHz

Be Quiet Pure Rock towerkylare samt backplate ingår

Originalkartong medföljer

Paket #8

Corsair Vengeance LP 16GB (2x8GB) 1600MHz DDR CML16GX3M2A1600C10

Oöppnade i originalförpackning

Paket #9

Fractal Design Node 304 Vit

https://www.inet.se/produkt/6909876/fractal-design-node-304-v...

Hårddisk-vaggor etc medföljer

Originalkartong saknas

Paket #10

Corsair CX430M 430W

https://www.inet.se/produkt/6911391/corsair-cx430m-430w

Saknas 6+2-pin PCI-E kabel

Originalkartong medföljer

Gott&Blandat #PS3

Darksiders

Dante's Inferno

Brink Special Edition (oöppnat)

Gott&Blandat #PS4

Thief

Uncharted The Lost Legacy

Far Cry 4

Deus Ex Mankind Divided Day One Edition

Prey

Final Fantasy XV Day One Edition

Middle Earth Shadow of War

Middle Earth Shadow of Mordor

Killzone Shadow Fall

Darksiders II Deathinitive Edition

Gott&Blandat #XBOX360

Call of Duty Black Ops II (Steelbook utgåva)

Forza Motorsport 3

Prey

Prototype

Alan Wake (oöppnat)

Battlefield Bad Company

Mirrors Edge (oöppnat)

Gears of War

Gears of War 2

F.E.A.R 2 Project Origin

Fable II

Resident Evil

Homefront

John Woo Presents Stranglehold

Shadows of the Damned