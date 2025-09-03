Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Hjälp med värdering

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Hjälp med värdering

Hej jag ska sälja två datorer och undrar lite var jag ska lägga mig prismässigt eller vad jag kan vänta få helt enkelt.

Datorn #1 i fråga består av följande:
Amd Ryzen 7 7800x3d
ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi
Samsung 980 PRO 1 TB PCIe
Thermalright Peerless Assassin 120
Corsair 4000D Airflow
Corsair VENGEANCE RGB DDR5 RAM 32GB
ASUS Dual GeForce RTX 3060

Nummer #2 är en bärbar:
Dynabook satellite pro L50-g-17R

Oerhört tacksam för alla tips och råd!

Visa signatur

If it ain't broken: tweak it...
folding@home

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar