Hjälp med värdering

Hej jag ska sälja två datorer och undrar lite var jag ska lägga mig prismässigt eller vad jag kan vänta få helt enkelt.
Datorn #1 i fråga består av följande:
Amd Ryzen 7 7800x3d
ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi
Samsung 980 PRO 1 TB PCIe
Thermalright Peerless Assassin 120
Corsair 4000D Airflow
Corsair VENGEANCE RGB DDR5 RAM 32GB
ASUS Dual GeForce RTX 3060
Nummer #2 är en bärbar:
Dynabook satellite pro L50-g-17R
Oerhört tacksam för alla tips och råd!
