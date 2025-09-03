Hjälp med värdering

Hej jag ska sälja två datorer och undrar lite var jag ska lägga mig prismässigt eller vad jag kan vänta få helt enkelt.

Datorn #1 i fråga består av följande:

Amd Ryzen 7 7800x3d

ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi

Samsung 980 PRO 1 TB PCIe

Thermalright Peerless Assassin 120

Corsair 4000D Airflow

Corsair VENGEANCE RGB DDR5 RAM 32GB

ASUS Dual GeForce RTX 3060

Nummer #2 är en bärbar:

Dynabook satellite pro L50-g-17R

Oerhört tacksam för alla tips och råd!