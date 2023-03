Defekt Steelseries Siberia 800

Tjo tjena

en dag slutade ljudet fungera och ersattes av ett tunt brus. jag tror(?) micen fortfarande fungerar, och lurarna kanske bara behöver lagas av nån villig och kunnig.

iaf lite info, jag köpte dom här på swec ca 5 år sen, använt dom tills januari i år. Ljudet var fantastiskt, räckvidden fungerade ok genom en betong vägg. Jag bytte till nya fejk läder muffar när jag köpte dom, och två nya batterier ca två år in. funktionellt va dom grymma, behövde bara va lite petig med hur man stoppar in batterierna för laddning. Löstagbart batteri som man kan köra medan den andra laddar. En full laddning höll kanske 8 timmar?

hämtas helst men kan skickas mot frakt. sladdarna inkluderas.

Mvh