AMD Ryzen 5800X3D | Asus RTX 3080 TUF OC | Asus ROG Strix x470-F | 32GB 3600mhz | 500GB EVO 970 M.2 | 1TB 860 QVO | HX1000v2 |Asus ROG XG27AQDMG | Asus ROG PG279Q | MSI MAG401QR | Keychron Q1 | Pulsar Xlite V3 | Cloud III wireless | Bambu Lab P1S
Vad unnar du dig inom datorköp?
Adnerhill
Medlem ★
●
Visa signatur
THB
Snusfri ★
●
Visa signatur
WS: i9 13900K - 128GB RAM - 6.5TB SSD - RTX 3090 24GB - LG C2 42" - W11 Pro
LAPTOP 1: Lenovo Thinkpad E14 G5 - 16GB RAM - 512GB SSD
LAPTOP 2: Acer Swift 3 - 8GB RAM - 512GB SSD
SERVER: i5 10400F - 64GB RAM - 44TB HDD
NALLE: Pixel 9 Pro XL
NodCommander
Medlem ★
●
Visa signatur
Nybörjare på Linux? Se hit! #15665841