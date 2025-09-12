Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Vad unnar du dig inom datorköp?

När ni bygger eller köper en dator, vad är det ni unnar er med? Alltså den där detaljen som inte är nödvändig, men som ni ändå vill ha för känslan, upplevelsen eller bara för att det gör er glada?

För egen del brukar jag hålla mig rätt strikt till prestanda per krona-tänket, helt utan någon form av extravaganser. Så länge tröskeln är uppnådd vad gäller exempelvis godtagbara ljudnivåer djupdyker jag inte ytterligare. Däremot sträcker jag gärna budgeten för en bättre bildupplevelse. Dock inte riktigt för att jag unnar mig, i ordets bemärkelse, utan för att jag är ytterst kinkig vad gäller att undvika exempelvis backlight bleeding. Det är mer att betala extra för att inte bli arg, snarare än att bli glad.

Så, är det RGB? En extra fet skärm? Ett tyst kylsystem? Eller lägger ni hellre extra pengar på kringutrustningen?

Brukar spåra ur i rimlig mängd så man får lite av varje, nästa gång jag bygger nytt kommer jag med stor sannolikhet satsa på lite lyxigare grafikkort.

AMD Ryzen 5800X3D | Asus RTX 3080 TUF OC | Asus ROG Strix x470-F | 32GB 3600mhz | 500GB EVO 970 M.2 | 1TB 860 QVO | HX1000v2 |Asus ROG XG27AQDMG | Asus ROG PG279Q | MSI MAG401QR | Keychron Q1 | Pulsar Xlite V3 | Cloud III wireless | Bambu Lab P1S

Jag bygger nytt så pass sällan att då går jag "all-in" när det kommer till komponenter och kvalitén.
Prestanda per krona spelar ingen roll för mig alls, jag vill ha det "bästa" och betalar för det.

WS: i9 13900K - 128GB RAM - 6.5TB SSD - RTX 3090 24GB - LG C2 42" - W11 Pro
LAPTOP 1: Lenovo Thinkpad E14 G5 - 16GB RAM - 512GB SSD
LAPTOP 2: Acer Swift 3 - 8GB RAM - 512GB SSD
SERVER: i5 10400F - 64GB RAM - 44TB HDD
NALLE: Pixel 9 Pro XL

Lagom-nivå på CPU/GPU, men ta i rejält på skärm, bra stol och bra ljud!

Nybörjare på Linux? Se hit! #15665841

