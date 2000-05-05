Thinkpad X280 - 16GB RAM - 512GB SSD - AX210 (projektobjekt)

Säljer en Lenovo ThinkPad X280 som jag tänkt uppgradera, men projektet blev liggande då skärmbytet visade sig vara mer jobb än väntat när jag väl påbörjade arbetet.

Specifikationer:

Processor: Intel Core i5-8350U

RAM: 16 GB

Lagring: 512 GB SSD (ny)

Batteri: Nytt med få cykler

Skärm: 12,5" 1366x768 (nuvarande)

Annat:

Har ett par trasiga clips runt skärmbezeln och rekommenderar byte av den.

Om köparen önskar kan jag skicka med en ny original Lenovo 1080p IPS-skärm, för den som vill ge sig på ett försök att installera den.

Skick & övrigt:

- Datorn har nytt batteri och ny SSD.

- CMOS-batteriet är trasigt och bör bytas.

- Har ett par repor på skärmen och en mindre ljus fläck

- Säljs i befintligt skick, utan garantier

Föredrar avhämtning i Helsingborg, men kan givetvis också skickas.