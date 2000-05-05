Thinkpad X280 - 16GB RAM - 512GB SSD - AX210 (projektobjekt)
Säljer en Lenovo ThinkPad X280 som jag tänkt uppgradera, men projektet blev liggande då skärmbytet visade sig vara mer jobb än väntat när jag väl påbörjade arbetet.
Specifikationer:
Processor: Intel Core i5-8350U
RAM: 16 GB
Lagring: 512 GB SSD (ny)
Batteri: Nytt med få cykler
Skärm: 12,5" 1366x768 (nuvarande)
Annat:
Har ett par trasiga clips runt skärmbezeln och rekommenderar byte av den.
Om köparen önskar kan jag skicka med en ny original Lenovo 1080p IPS-skärm, för den som vill ge sig på ett försök att installera den.
Skick & övrigt:
- Datorn har nytt batteri och ny SSD.
- CMOS-batteriet är trasigt och bör bytas.
- Har ett par repor på skärmen och en mindre ljus fläck
- Säljs i befintligt skick, utan garantier
Föredrar avhämtning i Helsingborg, men kan givetvis också skickas.