Noctua fläktar//R7 3700x//ASUS ROG Strix B450-F//DDR4 3200MHz 32GB//Corsair RM750x

Säljer nu datordelar från min gamla dator

1st Noctua NF-S12B redux 120mm PWM

2st Noctua NF-F12 120mm PWM

AMD Ryzen 7 3700X

ASUS ROG Strix B450-F GAMING, Socket-AM4

Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz 32GB

Cooler Master ML240R RGB CPU Kylare

Corsair RM750x, 750W PSU

Allt köptes av mig november 2019. Hämtas i centrala Stockholm.

Budgivning till nästa söndag kl 18:00.

Om ni har några frågor är det bara att hojta!