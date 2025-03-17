Noctua fläktar//R7 3700x//ASUS ROG Strix B450-F//DDR4 3200MHz 32GB//Corsair RM750x
1st Noctua NF-S12B redux 120mm PWM
Säljer nu datordelar från min gamla dator
2st Noctua NF-F12 120mm PWM
AMD Ryzen 7 3700X
ASUS ROG Strix B450-F GAMING, Socket-AM4
Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz 32GB
Cooler Master ML240R RGB CPU Kylare
Corsair RM750x, 750W PSU
Allt köptes av mig november 2019. Hämtas i centrala Stockholm.
Budgivning till nästa söndag kl 18:00.
Om ni har några frågor är det bara att hojta!