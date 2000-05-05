Marknad Komponenter

Söker Intel mITX Moderkort 1700 + processor 13600k/1400k + DDR5

Västra Götaland, Göteborg
Som titeln lyder söker jag nu itx delar för Intel. Övergår från AM5 så söker ett moderkort samt processor, möjligen även ddr5 om inte mina säljs.

Det som är intresse är b660i, z690i, b760i, z790i modellerna. Alla modeller är av intresse men främ Asus Strix eller Gigabyte men MSI fungerar även med.

Processor söker jag helt i5a för kommer ha lågprofilskylare på, så 13600k/f eller 14600k/f.

Skriv gärna i PM vad ni har och vad för pris ni tänker er istället för vad jag betalar

Allt gott!

