dockning station Dell WD19TB , Logitech G27, projektor från 2008

Hej. Tänkte bli av med några saker som inte används längre.

Dell WD19TB dockning station+180W laddare

Riktigt fin skick. Fullt uppdaterad. 800kr

Logitech G27, gud vad älskar denna ratten. Fungerar som den ska och inga missljud eller nåt. Ingen Manuell växellåda följer med tyvärr. (6-7) Hundra tänker jag.

Projektor från 2008: this bad boy klarar 1080p med en vga kabel. I princip nyskick och lampan har endast körts i 370 timmar. en vga till apple mini display port medföljer. 400kr är rimligt tror jag.