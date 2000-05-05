Marknad Garderobsrensning

dockning station Dell WD19TB , Logitech G27, projektor från 2008

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Garderobsrensning Publicerad idag 01:18
Utgångspris: 400 kr
Antal bud: 0 st
OBS! Bud är inte bindande

Logga in för att lägga ett bud.

Profilbild av whitenuke
whitenuke
Medlem sedan
Maj 2020
Foruminlägg
625
Annonser
49
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Värmland, Karlstad
Skickas & Avhämtning
0

Hej. Tänkte bli av med några saker som inte används längre.

Dell WD19TB dockning station+180W laddare
Riktigt fin skick. Fullt uppdaterad. 800kr

Logitech G27, gud vad älskar denna ratten. Fungerar som den ska och inga missljud eller nåt. Ingen Manuell växellåda följer med tyvärr. (6-7) Hundra tänker jag.

Projektor från 2008: this bad boy klarar 1080p med en vga kabel. I princip nyskick och lampan har endast körts i 370 timmar. en vga till apple mini display port medföljer. 400kr är rimligt tror jag.

Rapportera
Kommentarer till annonsen (0)
  • Bli först med att kommentera.
Läs fler kommentarer