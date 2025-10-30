Lenovo thinkpad L590 ram runt ssd släde.
Nu är jag här igen med en till tråd om min Lenovo thinkpad L590.
Har fixat den nu och allting funkar men finns fortfarande ett ”problem”.
Ssd släden och allting ligger löst på platsen där den ska sitta. Så vänder man på datorn så hör man hur den rör sig och slår emot.
Kollade denna video:
Video
Där ser man att de har som en svart ram runt ssd släden vilket jag inte har. Tänker om det kan vara det som gör att den ligger mer fixerad och fast.
Men vad kan den delen heta, någon som vet?
Rätt troligt om inte mer saknas. Den här är urtagen ur en trasig T480:
<Uppladdad bildlänk>
<Uppladdad bildlänk>
Det kan det mycket väl göra. Fanns ingenting där mer än kabeln som ansluts till moderkortet när jag fick den. Så köpte en släde på AliExpress men fick inte med mer än metallchassit som man ansluter ssdn i. Det är ju delarna som håller fast allt det på sin plats jag verkar sakna. Typ det där svarta som sitter runt allting på dina bilder.
Jag vet faktiskt inte. Med den där verkar det ju vara kablar och annat med och det är ju bara själva fästanordningen jag behöver. Eller om det finns något bra knep fästa allting i chassit så inte den ligger och far runt om man skulle behöva ta med sig datorn någonstans
