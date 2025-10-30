Lenovo thinkpad L590 ram runt ssd släde.

Nu är jag här igen med en till tråd om min Lenovo thinkpad L590.

Har fixat den nu och allting funkar men finns fortfarande ett ”problem”.

Ssd släden och allting ligger löst på platsen där den ska sitta. Så vänder man på datorn så hör man hur den rör sig och slår emot.

Kollade denna video:

Video

Där ser man att de har som en svart ram runt ssd släden vilket jag inte har. Tänker om det kan vara det som gör att den ligger mer fixerad och fast.

Men vad kan den delen heta, någon som vet?