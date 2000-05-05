Datorer, delar

Laptop: Compaq Presario CQ57,AMD E-300 APU med Radeon(tm) HD Graphics 1.3 Ghz, 8 GB (2x4) ddr3 1600Mhz minne, 120 GB SSD, upplösning 1344x756, ingen laddare, har troget fungerat som resedator utomlands på semester men har annars blivit liggande i garderoben. Laptopväska Case Logic svart och Logitechs trådlösa mus medföljer, nyinstallerad Win 10 home.

Dator 1: Chassi Cooler Master Elite 332, Optiarc DVD RW AD-5240s, MB ASUS Z97-P, CPU i7-4790K 4.0Ghz QuadCore, CPU fläkt Cooler Master Hyper 212 EVO?, RAM 32 GB (8x4) ddr3 1600, SSD Crucial MX 500GB 2.5", PSU Cooler Master 520W, Win 10 home nyinstallerad.

Dator 2: Chassi: Fractal Design Define R5, MB: MSI Z390 MPG GAMING PRO CARBON, CPU i9 9900k, PSU Cooler Master 750W, (ingen SSD, GPU, RAM el CPU fläkt)

Delar: RAM 4st DDR3 4GB 1600Mhz + 2st 4GB SO-DIMM till laptop

GPU ASUS RTX 3070 TUF Gaming, GeForce GT 1030 2 GB, XFX AMD 5770 1 GB.

1 st Chassi Cooler Master Elite 332 ej använd ouppackad i kartong.

1 st Chassi Fractal Design Define XL7 med glassida (bygge som aldrig blev av)

3st 500GB HDD urtagna fr laptops

Helst upphämtning i Uddevalla, kan också leverera mot bensinpeng

Ska det skickas så är det förskottsbetalning som gäller och köparen betalar frakten. Swish på allt. Som brukligt är så förbehåller jag mig rätten att sälja till vem jag vill/inte alls. Håll alla bud i tråden så allt är transparent och alla vet vad som händer. Allt gott!!!