RTX 3080, Ryzen 9 3900x, DDR4, x570 am4, h440

Garderobsrensning Publicerad idag 20:13
Joakim1024 (Joakim Olsson)
Skåne, Eslöv
EVGA GeForce RTX 3080 XC3 Ultra Gaming
Fungerar utan problem, aldrig överklockat
4'000kr

ASUS TUF GAMING X570-PLUSModerkort för AMD AM4
https://www.asus.com/se/motherboards-components/motherboards/...
1'000kr

AMD Ryzen 9 3900X med original (oanvänd) kylare
Fungerar utan problem, aldrig överklockad
1'500kr

Noctua NH-U14S
Fint skick!
Medföljer tillbehör för diverse CPUer
500kr

Corsair Vengeance DDR4 4x16GB
Fungerar utan problem, aldrig överklockade
3200 MHz CL18
2'000kr för 64GB, eller 1'000kr för 32GB

Chassi NZXT H440
500kr

Bud tas i beaktande. Skambud ignoreras.
Skickar mot förskottsbetalning.
Erbjuder retur om varan mot förmodan kommer fram defekt.

