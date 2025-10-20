Komplett speldator, RX6800, i5 10600k osv

Komplett stationär dator. Jag säljer gärna allt som ett paket, just nu är den formatterad och inget Windows installerat. Går den inte att sälja till skapligt pris allt på en gång kan jag tänka mig att sälja i delar.

CPU: Core i5 10600k med riktigt bra kylfläns med fläkt

GPU: SAPPHIRE RX 6800 NITRO+ 16 GB

RAM: 2x16 GB + 2x8 GB = 48 GB DDR4

HDD: SSD på 500 GB, Samsung EVO 860 + 2 TB 3,5" disk

Chassi: Fractal Design Core 2500, ljuddämpat, med tysta fläktar

Moderkort: Z490-A pro

Nätagg: Corsair RM750x

Wifi kort med wifi 6e eller 7

Jag tänker mig att grafikkortet är det med mest värde på kanske 2500-3000 kr och att resten av datorns delar är värt lika mycket till då tillsammans. så 5000-6000 kr kan vara rimligt? Jag satte priset på 6000 kr och tänker att det är "Köp nu" pris.

Vill man testa att buda lägre så går det fint, men då reserverar jag mig för att välja köpare fritt och blir priset allt för lågt kommer jag att sälja i delar istället.

Jag föredrar om man kan hämta på plats i Hässleholm området, annars går det att skicka mot fraktkostnad.