Marknad Chassi

Antec p20c med Arctic P12 fläktar

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Chassi Publicerad idag 13:12
Utgångspris: 500 kr
Antal bud: 0 st
OBS! Bud är inte bindande

Logga in för att lägga ett bud.

Profilbild av Freezzee
Freezzee
Medlem sedan
Jun 2009
Foruminlägg
99
Annonser
3
Marknadsbetyg
-
Skicka meddelande
Västra Götaland, Hjo
Avhämtning
Kvitto finns
0

Säljer chassit som har blivit över. Sitter Arctic P12 fläktar i fram, bak och topp.
Inga konstigheter med de. Skickas ej då jag inte har original kartong kvar. Så hämtning på plats.
Swish på plats eller innan upphämtning.

Kvitto på chassit från Inet finns. Köpt 2024-01-01.
Avslutar auktion när jag ser att intresset är över eller vid nöjd budgivning.

Rapportera
Kommentarer till annonsen (0)
  • Bli först med att kommentera.
Läs fler kommentarer