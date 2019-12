Google Stadia får spelpriser

Idag lanserar Googles strömmande speltjänst Stadia internationellt, även om såväl spelentusiaster som journalister i vissa fall inväntar nödvändig hårdvara för att testa tjänsten. Upptakten till lanseringen har kantats av en hel del frågetecken, varav många förklaras i SweClockers genomgång.

Ett av frågetecknen som tidigare varit okänt är hur mycket spel kommer kosta vid köp i Google Stadia-butiken. Google har tidigare aviserat att prissättningen kommer matcha konkurrenterna väl, och Thesixthaxis rapporterar nu om priserna för Stadia-butikens spelutbud och styrker dessa uppgifter.

Speltitel Stadia Stadia Pro Playstation Xbox One Assassin’s Creed Odyssey $59,99 $30,00 $59,99 $59,99 Assassin’s Creed Odyssey

Ultimate Edition $119,99 $60,00 $119,99 $119,99 Final Fantasy XV $39,99 $29,99 $49,99 $34,99 Gylt $29,99 – Ej tillgänglig Ej tillgänglig Just Dance 2020 $49,99 – $39,99 $39,99 Kine $19,99 – $19,99 $19,99 Mortal Kombat 11 $59,99 $41,99 $59,99 $59,99 Mortal Kombat 11

Premium Edition $89,99 $62,99 $89,99 $89,99 Red Dead Redemption 2

Launch Edition $59,99 – $59,99 $59,99 Red Dead Redemption 2

Special Edition $79,99 – $79,99 $79,99 Red Dead Redemption 2

Ultimate Edition $99,99 – $99,99 $99,99 Rise of the Tomb Raider $29,99 – $59,99 $59,99 Samurai Shodown $59,99 – $59,99 $59,99 Shadow of the Tomb Raider $59,99 – $59,99 $59,99 Thumper $19,99 – $19,99 $19,99 Tomb Raider 2013 $19,99 $10,00 $29,99 $29,99

Angivna priser i listan för Playstation och Xbox One tar inte tillfälliga erbjudanden eller rabatter i beaktande.

Lanseringstitlarna utgörs till största del av äldre titlar, vilka bryts av med nyare spel som exempelvis Red Dead Redemption 2. Priset för Rockstars västernäventyr matchar exakt det hos Playstation, Xbox One och PC/Windows. Samma situation gäller för Shadow of the Tomb Raider och Mortal Kombat 11.

Nämnvärt i sammanhanget är att Google Stadia utöver kostnaden för spel har en månadsavgift på 99 kronor för abonnemanget Stadia Pro, som möjliggör spelande i upp till 4K-upplösning, 60 FPS med 5.1-surroundljud. I början av nästa år släpps även kostnadsfria Stadia Base, som dock begränsar upplevelsen till 1080p, 60 FPS och stereoljud.

Vissa äldre spel är något billigare i Stadia-butiken, men detta räknar inte med nedsatta priser och rabatter på konkurrerande plattformar. Google Stadia lanseras idag och blir alltså stegvis tillgängligt för kunder som köpt lanseringspaketen Founder's Edition eller Premiere Edition.

Vad tycker du om prissättningen, vettigt eller hade du hoppats på lägre priser än konkurrenterna?