AMD Radeon RX 5500 testas – strömsnål ersättare till RX 580

AMD:s storsatsning på 7 nanometer smygstartade redan i början av året med Radeon VII, medan juli bjöd på lansering av både Ryzen 3000 och nya grafikkort tillverkade på den krympta noden. Korten i fråga är alltså Radeon RX 5700 och RX 5700 XT, hemmahörande i den övre delen av pris- och prestandasegmentet.

Den senaste tiden har Nvidia rullat ut grafikkort för ett mer plånboksvänligt segment, men i denna kategori erbjuder AMD i dagsläget bara åldrande Polaris och Radeon RX 500-serien. Detta ska dock förändras med den avtäckta "Navi"-modellen RX 5500, men företaget har inte avslöjat när kortet faktiskt kan köpas. Nu har tyska Heise och Techpowerup publicerat tidiga tester av produkten.

Sedan avtäckandet i oktober har AMD lagt locket på, men Radeon RX 5500 finns i ett fåtal färdigbyggda datorer. Genom OEM-tillverkare har de båda tekniksajterna lagt vantarna på instegsmodellen från det röda lagets "Navi"-familj, som i testat utförande har 4 GB GDDR6-minne. Kortet ska även komma i utförande med dubbel minnesmängd.

Inofficiella referensexemplar i testsystemen

De båda testerna avser inte AMD:s officiella referenskort, men det handlar om varianter med klockfrekvenser på samma nivåer. Techpowerup presenterar bland annat att testexemplaret är signerat PCPartner – samma tillverkare som producerar referenskorten i vanliga fall. Därtill sägs den generella designen för kortet och medföljande kylare hålla hög nivå och temperaturerna ligger ständigt under 70° Celsius.

AMD:s specifikationer för Radeon RX 5000-serien

RX 5700 XT RX 5700 RX 5500 Teknik 7 nm TSMC 7 nm TSMC 7 nm TSMC Krets Navi 10 Navi 10 Navi 14 Kretsyta 251 mm² 251 mm² 158 mm² Transistorer 10,3 miljarder 10,3 miljarder 6,4 miljarder Arkitektur RDNA RDNA RDNA Streamproc. 2 560 st. 2 304 st. 1 408 st. Texturenheter 160 st. 144 st. 88 st. Rasterenheter 64 st. 64 st. 32 st. Klockfrekvens 1 605 MHz 1 465 MHz ?* Spelfrekvens 1 755 MHz 1 625 MHz 1 717 MHz Turbofrekvens

(maxfrekvens) 1 905 MHz 1 725 MHz 1 845 MHz Beräkningskraft 9 754 GFLOPS 7 949 GFLOPS 5 196 GFLOPS Minnesbuss 256-bit 256-bit 128-bit Minnesmängd 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 4 / 8 GB GDDR6 Minnesfrekvens 14 000 MHz 14 000 MHz 14 000 MHz Minnesbandbredd 448 GB/s 448 GB/s 224 GB/s Strömförsörjning 8+6-pin 8+6-pin 8-pin TBP 225 W 180 W 150 W Rek. pris $399 $349 ?

* AMD kommunicerar inte längre grafikkorts basfrekvens då den är "ointressant".

Heise testade Radeon RX 5500 i det syntetiska testet 3DMark Fire Strike med ett resultat på strax över 12 000 poäng, marginellt sämre än ett fabriksöverklockat RX 580. Med en gedigen testsvit bestående av spel nådde Techpowerup en liknande slutsats, där det äldre kortet generellt presterar två procent bättre i upplösningen 1 920 × 1 080 pixlar.

Även Heise testar ett fåtal spel, närmare bestämt Far Cry 5 och Shadow of the Tomb Raider, och i likhet med Techpowerups resultat från samma titlar gäller omkring 60 bildrutor per sekund (FPS). Enligt testerna från sistnämnda bjuder kortet i genomsnitt 66 FPS vid upplösningen 1 080p. I mer högupplösta 2 560 × 1 440 och 3 840 × 2 160 pixlar syns istället 46 respektive hackiga 23 FPS.

Relativt strömsnål Radeon RX 580-efterträdare

Sajternas slutsatser kring Radeon RX 5500 är således att det är en värdig ersättare till Polaris, som följd av en betydligt lägre strömförbrukning och snarlik prestanda. I det syntetiska testet Furmark landar kortet kring 130 watt. Det är visserligen i nivå med det mer kompetenta Geforce GTX 1660 från Nvidia, men steget upp till dryga 200 watt för RX 580 visar att energieffektivitet förbättrats rejält.

Eftersom nykomlingen ännu inte släppts som lös komponent kan de båda tekniksajterna bara sia kring priset, där Heise menar att kortet bör landa en bra bit under 200 euro, alltså under 2 100 kronor. Techpowerup skriver att modellen blir intressant om en prispunkt om 160 USD eller lägre nås, vilken motsvarar omkring 1 900 kronor inklusive moms.

Avslutningsvis kan tilläggas att Nvidia nyligen rullade ut Super-varianten av Geforce GTX 1650 på marknaden, som hos svenska återförsäljare listas för omkring 2 000 kronor. Även detta kort figurerar i Techpowerups resultat, och sägs i genomsnitt vara fem procent vassare än AMD:s färsking. I dagsläget är det oklart när RX 5500 blir tillgängligt i handeln och vad priset hamnar på.

