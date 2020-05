Microsoft rullar ut inbjudningar till Project Xcloud i Sverige

Till julhandeln gör nya spelkonsoler från Sony och Microsoft debut, i form av Playstation 5 respektive Xbox Series X. Nytillskotten tar rejäla prestandamässiga kliv upp från den nu aktuella generationen, och på meritlistan syns snabb SSD-lagring, ray tracing-stöd och kompetent grafik- och processorkombo signerad AMD.

Parallellt med lokal spelhårdvara storsatsar Microsoft också på speltjänsten Project Xcloud, och liksom Googles skarpt lanserade Stadia rör det sig om en strömmad speltjänst där spelen körs i datacenter. Project Xcloud är för närvarande i teststadiet och bolaget har sedan en tid tillbaka expanderat testet till fler regioner och användare. I april avslöjades att Sverige står på tur, och nu har inbjudningar till speltjänsten börjat rulla ut.

Nyfikna spelfantaster har sedan en tid tillbaka kunnat anmäla sitt intresse genom webbplatsen för Project Xcloud, där nu ett begränsat antal erhållit ett e-postmeddelande med inbjudan och instruktioner. Precis som tidigare känt fungerar strömningstjänsten endast genom Android-baserade telefoner eller surfplattor och därtill är en trådlös Xbox-kontroll ett krav, medan mobildata eller Wifi måste nå kravet nedladdningshastighet på 10 Mbit/s.

Med dessa komponenter på plats kan användare sedan logga in genom tillhörande applikation och ta del av spelutbudet, som i skrivande stund omfattar närmare 100 titlar. Bland dessa syns exempelvis Shadow of the Tomb Raider, Sea of Thieves, Just Cause 4 och ett flertal Halo-spel. Utöver molnbaserade Project Xcloud innehåller mobilapplikationen också möjligheten att strömma spel direkt från en spelkonsol på det lokala nätverket, vilket öppnar upp för valfritt Xbox One-spel i mobilen.

Webbsidan för anmälan till förhandsvisningen av Project Xcloud är ännu öppen, men det är i skrivande stund oklart hur lång kötiden är. Höljt i dunkel är även när applikationer för IOS och andra plattformar dyker upp, men enligt tidigare uppgifter är planen att lansera strömningstjänsten skarpt i år, med expandering till Windows 10 under år 2021.

Har du registrerat ditt intresse, eller blivit inbjuden till Project Xcloud? Har du testat tjänsten? Berätta i kommentarstråden!