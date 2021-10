Nyligen bekräftade Rockstar att den tre äldre titlarna Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City samt Grand Theft Auto: San Andreas lanseras i ny tappning under hösten. Trilogin lanseras under namnet Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition och ersätter de gamla spelen helt, åtminstone på digitala plattformar.

I samband med avtäckandet av trilogin meddelade Rockstar även att de äldre titlarna under veckan försvinner från dels Rockstars egen spelklient, dels från Steam. Därtill nämns endast Rockstar Games Launcher som alternativ för PC-versionen av trilogin. Det tyder på att de inte blir någon återkomst till Steam, som även är den enda av de två som stödjer moddar.

Under sommaren slog Rockstars moderbolag Take-Two Interactive hårt mot moddar för de äldre Grand Theft Auto-titlarna. Spelens användarvillkor förbjuder användare från att utföra egna modifikationer, men trots det har de fått leva ostört vidare fram till nyligen. I juni och augusti tvingades flera populära modd-skapare att ta ned sina kreationer med förklaringen att de bryter mot upphovsrättslagen DMCA.

Takes-Two ser ut att ha fokuserat på moddar där spelen portats till andra mer moderna spelmotorer. Detta inkluderar bland annat "Reverse-engineered GTA 3" och "Reverse-engineered Vice City" och projektet "Grand Theft Auto Underground". Det senare ämnade kombinera flera olika spelvärldar från både Grand Theft Auto-titlarna och Manhunt-serien. Gruppen bakom modden uppgav samtidigt som de meddelade nedläggningen att de upplevt en ökad fientlighet mot moddare i allmänhet.

Rockstar har inte bekräftat om det rör sig om en något uppfräschad remaster eller en riktig remake. Då samtliga spel är från Playstation 2-eran utvecklades de i spelmotorn Renderware. Spelmotorn ägs numera av EA som visserligen hedrar gamla kontrakt. Renderware lanserades dock år 1993 och avvecklades för flertalet år sedan. Det finns därmed inte särskilt mycket kvar att arbeta med och Renderware är inte anpassat till moderna plattformar. Enligt tidigare uppgifter ska utvecklingen ske i Unreal Engine, det är dock inte omöjligt att Rockstar valt den egna motorn RAGE.

För användare som redan köpt spelen oavsett plattform går de att ladda ned och spela även efter de försvinner från de digitala butikshyllorna. Den som är sugen på att modda sitt spel har därmed fortfarande någon dag på sig att slå till på trilogin genom Steam.

