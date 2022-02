Valves senaste satsning inom hårdvara med Steam Deck närmar sig med stormsteg, där lanseringen av den handhållna enheten inte är långt bort. Bilder på konsolen där den ställs jämte med bananer och andra bärbara spelenheter för skala har redan letat sig ut på webben, men även större teknikfokuserade Youtube-kanaler har sedan några veckor tillbaka fått tillgång till testexemplar och publicerar nu sina tester.

Två kanaler med välkända ansikten som lagt upp videos på den omtalade enheten är inget mindre än Gamers Nexus (GN) och Linus Tech Tips (LTT). Båda kanalerna axlar uppgiften att testa den bärbara spelenheten när det kommer till värmeutveckling, ljudnivå och spelprestanda. Däremot skiljer sig testmetodiken en aning, där framförallt GN försöker förhålla sig till sina standardiserade tester så långt det går, samtidigt som de håller enhetens formfaktor och användningsområde i åtanke.

När det kommer till ljudnivån är resultaten väldigt konsekventa, där båda kanalerna mätte runt 38 decibel (dB) från 50 centimeters avstånd med mätutrustningen riktad mot fläktutblåset. Även värmeutvecklingen håller sig i schack och likvärdigt mellan enheterna, där processor likväl som grafikdel höll sig väl inom specifikation, med temperaturer om max 83 grader Celsius (°C). Denna höga temperatur är dock inget som påverkar användarupplevelsen negativt, då chassit håller sig mellan 26°C till 35°C där händerna vilar. Däremot stiger denna siffra till runt 47°C direkt vid själva utblåset.

När det kommer till prestanda i spel börjar det dock variera lite i testerna mellan de två olika Youtube-kanalerna. Bland annat mätte LTT upp 60 bilder per sekund i spelet Control, medan GN här endast fick till 37 bilder per sekund i snitt. Båda testerna utfördes i Steam Decks inbyggda upplösning om 1 280 × 800 pixlar, däremot körde LTT med förinställda läget Low, medan GN använde sig profilen av Medium. Steve hos Gamers Nexus rapporterar även att prestandan inte särskiljer sig alls mellan dockat eller handhållet läge, utan prestandan är konsekvent oberoende av huruvida en extern strömkälla är kopplad till enheten eller ej.

Till sist testades även batteritiden. Valve hävdar att batteriet räcker mellan två till åtta timmars användning, beroende på innehållet som konsumeras. För merparten av spel verkar Valves löfte hålla, då LTT fick ut drygt 3,5 timmar med spelet Ghostrunner satt till medium och låst till 30 bilder per sekund. GN lyckades dock bräcka Valves estimerade batteritid och fick endast ut en och en halv timme när spelet Devil May Cry 5 kördes. Detta är dock med inställningarna skruvade i taket och obegränsad uppdateringsfrekvens, vilket gjorde att spelet spottade ut betydligt fler bilder per sekund än vad den 60 Hz-kapabla skärmen kan visa.

Mycket mer information framgår från de två videoklippen. Framförallt tog Steve med sin kanal Gamers Nexus en djupdykning med baksidan avmonterad. Allt från interna placeringar av värmesköldar, positionering av stabiliserande rör och designen kring det negativa luftflödet för kylningen diskuteras.

Är du taggad inför lanseringen av Steam Deck, och kan du tänka dig en Steam Deck nu med prestandasiffror till hands?