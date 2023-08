Strömmade spel är framtiden enligt Sony som nu presenterat Playstation Portal ordentligt. Den nya handhållna enheten används för att strömma spel från användares Playstation 5-enheter, vilket kan vara användbart om din TV är upptagen.

Playstation Portal är till stor del en itusågad Dualsense-kontroll med en LCD-display på åtta tum mellan. Skärmen har en upplösning på 1080p och har 60Hz i bilduppdateringsfrekvens. Konsolen fungerar inte fristående, utan kan endast spela spel strömmat från din Playstation 5 via Remote Play. Något streamande via Playstation Plus Premiums molntjänst blir det dock inte då Portal saknar stöd för detta.

Med den tudelade Dualsense-kontrollen får användare dock avnjuta spel med samma fördelar som en vanlig Dualsense-kontroll. Det vill säga detaljerade vibrationer och trigger-knappar med haptisk feedback. Även vanligt hörlursuttag finns på Portal.

Playstation Portal har ännu inget spikat lanseringsdatum, men ska dyka upp i butik i år. Priset ligger på 220 euro, vilket kan konverteras till 2 600 kronor. Priset i Sverige kan dock bli högre. En förhållandevis hög prislapp i relation till vad du får. Ett alternativ är att koppla din Playstation-kontroll till telefonen och köra Remote Play-applikationen, vilket kostar närmare noll kronor då du redan sitter på all utrustning som behövs.