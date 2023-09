Efter Netflix korståg mot användare som delar konton är det dags för konkurrenten Disney Plus att följa i samma spår. Planerna är avtäckta och Disney börjar med att sätta stopp för kontodelning i Kanada från och med den 1 november.

Enligt mailutskick till Disney Plus-prenumeranter i Kanada är det inte längre tillåtet att dela konto med någon utanför hemmet. Det är dock möjligt att lägga till ytterligare tittare genom att betala en extra summa på 8 USD, runt 90 kronor, per ny användare som ska titta utanför hemmet. Premium-prenumeranter kan lägga till två extra tittare, standard kan lägga till en medan lägsta prenumerationen inte tillåter någon extra användare.

Disney tar till synes ett hårdare tag kring kontodelning jämfört med Netflix. I sitt utskick skriver företaget att om regelbrott sker, det vill säga att Disney upptäcker kontot delas, kan tillgången begränsas eller kontot sägas upp. Företaget kan även ta till "ytterligare åtgärder" om regelbrott upptäcks, men går inte in i detalj om vad det faktiskt innebär.

Tidigare än väntat

Disney Plus beslut att dra igång sin kamp kommer inte som en överraskning. Redan i augusti meddelade Disney-chefen Bob Iger att företaget jobbar på en lösning för att motverka kontodelning, vilket skedde vid sidan om en prishöjning. Då sades det att en större satsning skulle ske under år 2024. Ett inledande test med en första region är i linje med konkurrenten Netflix strategi, även om Disney Plus påbörjar processen något tidigare än väntat.