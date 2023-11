De senaste kvartalen har kantats av bistra tongångar från flera stora teknikjättar, där bland annat Intel stuckit ut med särskilt blodröda siffror. Även AMD har tagit flera smällar och under början av året rapporterade de förlust för första gången på flera år. Nu ser de ut att göra revansch och när siffrorna för årets tredje kvartal letar sig ut skymtas en vändning.

Sett till omsättning redovisar AMD 5,8 miljarder USD, motsvarande nästan 60 miljarder kronor. Det är dels en ökning om 4 procent ställt mot samma period föregående år, dels ett lyft på 8 procent från andra kvartalet 2023. Det gör också avtryck på nettovinsten, som ökar till 2,9 miljarder USD. Det är en ökning om 7 procent jämfört med fjolårets siffror och 11 procent högre än andra kvartalet i år.

Fördelat på bolagets olika segment är det kategorin "Client" som ser störst återhämtning. Där ökar omsättningen med hela 42 procent ställt mot föregående år – en ökning motsvarande 500 miljoner USD. Det är ett viktigt segment, som vanligen agerar "kassako" och står för en stor del av AMD:s omsättning, men som såg stora förluster tidigare under året.

AMD:s kvartalsrapport Q3 2023/Q3 2022

Segment Q3 2023 (mn USD) Q3 2022 (mn USD) Tillväxt Data Center 1 598 1 609 - Client 1 453 1 022 42% Gaming 1 506 1 631 −8% Embedded 1 243 1 303 −5%

Den starka tillväxten tillskrivs hög efterfrågan på nya processorer i Ryzen 7000-serien, för både stationära och bärbara datorer. Därtill lyfter AMD lanseringen av Ryzen Threadripper 7000 Pro, som tar plats i ett nytt workstation-utbud från partner som Dell, HP och Lenovo. Samma starka tillväxt uteblir i övriga segment, åtminstone ställt mot samma period föregående år.

AMD:s kvartalsrapport Q3 2023/Q2 2023

Segment Q3 2023 (mn USD) Q2 2023 (mn USD) Tillväxt Data Center 1 598 1 321 21% Client 1 453 998 46% Gaming 1 506 1 581 −5% Embedded 1 243 1 303 −15%

Kategorin "Gaming", som omfattar spelinriktade grafikkort i Radeon-familjen, går däremot fortsatt trögt. Där tappar AMD både på årsbasis och ställt mot föregående kvartal – trots sommarens tillskott i Radeon RX 7000-serien. Från rapporten framgår dock att det inte är grafikkorten som är boven i dramat – den största minskningen sker i vad AMD kallar "semi-custom". I sammanhanget pekar det istället mot de skräddarsydda kretsar som återfinns i spelkonsoler som Playstation 5 och Xbox Series X.

För datacenter sker ingen nämnvärd tillväxt på årsbasis, men kategorin ser betydligt bättre siffror när årets tredje kvartal ställs mot resultaten under andra kvartalet 2023. Där syns istället en ökning om 21 procent, vilket bland annat kopplas till bred lansering av Epyc 8004-familjen "Siena" för datacenter. I sina framtidsspaningar väntar sig AMD istället en betydligt större tillväxt under årets sista kvartal, samt en ökning under år 2024 som väntas drivas av grafikkretsar för datacenter.