Snabbtest: Grafikprestanda i Horizon Zero Dawn

Playstation-exklusiva titeln Horizon Zero Dawn lanserades 2017 och räknas av många som det årets bästa speltitel, där en bra berättelse och fantastiska miljöer drog in spelaren i en mystisk postapokalyptisk värld. Runtom i naturen hittas vilda djur av olika sorter, men även mekaniska varelser som ofta inte är allt för glada på omgivningen.

Nu får äntligen PC-användarna ta chansen att spela igenom Horizon Zero Dawn som i dagarna släpptes på Steam och Epic Games Store. Under huven finns spelmotorn Decima, vilken är densamma som används för Death Stranding som också lanserades på PC nyligen. Av den anledningen vill redaktionen självklart kika vad som krävs för att driva runt Horizon Zero Dawn.

Komponenter i testsystemen

Komponent Modell Tack till Processor Intel Core i7-8700K @ 4,7 GHz Webhallen Moderkort Asus ROG Maximus X Hero Asus Minne 2 × 8 GB G Skill Trident Z RGB

3 200 MHz, 14-14-14-34 G.Skill Grafikkort AMD Radeon VII (16 GB)

AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB)

AMD Radeon RX 5700 (8 GB)

Sapphire RX 5600 XT Pulse (6 GB)

AMD Radeon RX Vega 64 (8 GB)

AMD Radeon RX Vega 56 (8 GB)

Powercolor Radeon RX 590 Red Devil (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 2080 Ti Founders Edition (11 GB)

Nvidia Geforce RTX 2080 Super (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 2070 Super (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 2060 Super (8 GB)

Nvidia Geforce GTX 1080 Ti (11 GB)

Nvidia Geforce GTX 1070 (8 GB)

Nvidia Geforce GTX 1060 (8 GB) Kylning Noctua NH-D15 Noctua Lagring Samsung 860 Evo, 1 TB Samsung Nätaggregat Seasonic Prime Ultra Titanium, 1 000 W Seasonic Chassi Streacom BC1 Open Benchtable Streacom Skärm Dell P2415Q Operativsystem Windows 10 Professional 64-bit (2004)

För snabbtestet av Horizon Zero Dawn används redaktionens sedvanliga testsystem för grafikkortstester ihop med totalt 15 olika modeller av grafikkort. Drivrutinerna som används är Radeon Software 20.8.1 samt Geforce Drivers 451.67 – båda med uttalade prestandaoptimeringar för PC-versionen av Horizon Zero Dawn.

För mätningarna använder vi en förutbestämd slinga inuti spelet, då bildfrekvensen som uppnås där är mer representativ för verkligheten än titelns inbyggda prestandatest. Bildfrekvensen mäts med hjälp av verktyget OCAT under en period på 55 sekunder vid upplösningarna 1 920 × 1 080, 2 560 × 1 440 samt 3 840 × 2 160 pixlar medan detaljnivån är ställd till "Favor Quality" vilket motsvarar "High".

Prestanda vid olika detaljnivåer

Innan vi hoppar på de vanliga testerna tänkte vi kika närmare på hur spelets förinställda detaljlägen påverkar prestandan. För detta ändamål lyfter vi in AMD:s Radeon RX 5700 samt Nvidias Geforce RTX 2060 – två modeller som ligger väldigt nära varandra prismässigt och därtill är mycket populära bland mellanklassens grafikkort.

PC-versionen av Horizon Zero Dawn har totalt fyra förinställda detaljlägen, där dessa utgörs av "Favor Performance", "Original", "Favor Quality" samt "Ultimate Quality". Dessa motsvarar i praktiken de klassiska stegen "Low", "Medium", "High" och "Ultra", där "Medium/Original" ska efterlikna de grafiska inställningarna som används i Playstation 4 Pro-versionen av spelet.

Nämnvärt är att vissa inställningar i skrivande stund är trasiga i spelet, däribland "Anisotropic Filtering" vars olika lägen i princip inte gör någon visuell skillnad. Utvecklarna är medvetna om detta och utlovar att åtgärda detta i en framtida uppdatering.

RTX 2060 1 920 x 1 080 2 560 x 1 440 3 840 x 2 160 Favor Performance 108/86 77/66 44/39 Original 93/75 66/56 37/32 Favor Quality 78/63 55/48 32/27 Ultimate Quality 65/53 49/41 29/26

När vi kikar närmare på Geforce RTX 2060 vid upplösningen 1080p ser vi att det förinställda detaljnivå "Favor Quality" är gångbar för den som önskar en bildfrekvens som håller sig över 60 FPS. Nämnvärt är dock att marginalerna för lägstavärdena inte är enorma, vilket innebär att riktigt intensiva sekvenser kan må bra av detaljläget "Original" för bästa flyt.

Vid 1440p är det endast den lägsta detaljnivån "Favor Performance" som är gångbar för den som vill uppnå en bildfrekvens över 60 FPS samtidigt som 4K UHD inte helt erbjuder dåligt flyt oavsett detaljnivå. För målupplösningar över 1080p rekommenderar vi därför att använda den inbyggda upplösningsskalningen för att rendera spelet vid mer lättsmälta pixelantal.

RX 5700 1 920 x 1 080 2 560 x 1 440 3 840 x 2 160 Favor Performance 129/95 94/77 52/48 Original 112/83 81/69 45/41 Favor Quality 94/75 68/59 38/34 Ultimate Quality 75/59 60/51 27/16

AMD:s Radeon RX 5700 är ett märkbart starkare kort i Horizon Zero Dawn ställt mot Geforce RTX 2060. Vid 1080p klarar modellen utan problem av att hålla bildfrekvensen ovanför 60 FPS vid detaljläget "Favor Quality" samtidigt som det maxade läget "Ultimate Quality" nästan är inom räckhåll.

Med upplösningen ställd till 1440p är här grundläget "Original" möjligt att köra med fullt godkänd bildfrekvens utan att skala ned den interna renderingsupplösningen. För 4K UHD behöver man dock använda upplösningsskalning för att få upp bildfrekvensen över 60 FPS, då inte ens det lägsta detaljläget kan producera resultat som flyter tillräckligt.

Prestanda med olika grafikkort

Med analysen av de olika detaljlägena avklarad rullar vi vidare till de sedvanliga prestandatesterna av spelet. Vi har här valt ut detaljläget "Favor Quality" vilket motsvarar "High" och kör samtliga kort vid upplösningarna 1 920 × 1 080, 2 560 × 1 440 samt 3 840 × 2 160 pixlar.

Vid 1080p är det inte helt oväntat Nvidias flaggskepp Geforce RTX 2080 Ti som tar förstaplatsen med en genomsnittlig bildfrekvens på 117 FPS. Mest imponerande är dock AMD:s Navi-baserade kort, där dessa presterar oerhört bra i förhållande till sina motparter från det gröna laget. Radeon RX 5700 XT lägger sig exempelvis på ungefär samma nivå som det betydligt dyrare Geforce RTX 2080 Super.

Brytpunkten för att uppnå någorlunda stabila 60 FPS vid 1080p i dessa inställningar landar kring Geforce RTX 2060 samt Geforce GTX 1080. AMD:s Vega-familj presterar verkligen inte briljant i Horizon Zero Dawn, där exempelvis Radeon RX Vega 64 landar en bra bit efter Geforce GTX 1080.

Den gamla mellanklassaren Radeon RX 590 kan eventuellt erbjuda en välflytande upplevelse om detaljreglaget vrids ned i botten, men hoppet för Geforce GTX 1060 är desto mindre dessvärre.

När vi tar steget över till populära 1440p blir det minst sagt svettigt att dra runt Horizon Zero Dawn. Endast de mer påkostade grafikkorten klarar konsekvent av att hålla en bildfrekvens över 60 FPS, och med undantag för Geforce RTX 2080 Ti är det inga större marginaler som finns att tillgå om man springer på särskilt tunga scener med mycket fiender.

För övriga grafikkort behöver man definitivt vrida ned detaljnivåerna ett eller ett par snäpp, men för många modeller kommer inte heller detta att räcka och istället behöver reglaget för upplösningskalning användas för att lätta lasten på korten och därmed få upp bildfrekvensen.

*Radeon RX 5600 XT tappar texturer vid 4K UHD och verkar få slut på grafikminne.

Med resultaten färskt i minnet från de tidigare upplösningarna kommer det inte som någon överraskning att det inte går att uppnå en konsekvent nivå ovanför 60 FPS med något av grafikkorten i uppställningen. Inte ens snordyra Geforce RTX 2080 Ti har något att säga till om här om man inte plockar ned detaljnivån en bra bit.

Sammanfattande tankar om PC-versionen av Horizon Zero Dawn

Då vissa redaktionsmedlemmar har tillbringat semestern med att spela den oerhört välpolerade PC-versionen av Death Stranding var förväntningarna på Horizon Zero Dawn minst sagt höga då titeln använder sig av samma grafikmotor. Tyvärr uppnås inte alls samma "wow"-faktor hos denna PC-portning, då den känns nästan orimligt prestandakrävande för att baseras på ett spel från 2017.

Att driva runt spelet i 1080p vid 60 FPS är visserligen gångbart på merparten av de moderna grafikkorten, men för de som sitter på exempelvis populära Geforce GTX 1060 kommer dessvärre få en ganska ojämn upplevelse. Likaså gäller de som vill spela vid högre upplösningar, där det helt enkelt är svårt att få ett konsekvent flyt om man inte satsat väldigt mycket pengar på grafikhårdvaran.

Utöver att vara allmänt tungdrivet finns det även vissa problem med frame pacing, där märkbara hack ibland uppstår i spelvärlden. Oftast dyker dessa upp i samband med att ett uppdrag uppdateras samt vid övergångar till filmsekvenser, men ibland kan de bara komma uppenbara sig utan någon speciell anledning. Detta upplevs som störande, men är inte nödvändigtvis katastrofalt för upplevelsen.

Andra nämnvärda tillkortakommanden är att vissa animationer endast spelas upp i 30 FPS oavsett vilken bildfrekvens som användarens system har i övrigt. Detta hade kunnat vara gångbart om hela scenen spelades upp i just 30 FPS, men här blandas element med låg och hög bildfrekvens i en salig blandning samtidigt, vilket kan se rätt onaturligt ut.

Utvecklaren Guerilla har uppmärksammat problemen med både dålig frame pacing och illa flytande animationer och arbetar enligt utsago på en framtida uppdatering som förhoppningsvis ska kunna åtgärda dessa problem. Med lite tur kan vi även få se allmänna prestandaförbättringar, men förhoppningarna för detta är dock inte jättehöga.

Sammanfattningsvis kan PC-porten av Horizon Zero Dawn beskrivas med Anatolij Djatlovs bevingade ord "not great, not terrible". Titeln är helt klart spelbar för den som kan tänka sig tumma på upplösning och detaljnivå en smula, och ger PC-spelare möjlighet att uppleva en av Playstation 4-konsolens absolut bästa spel. Den som inte hoppat på tåget än kan dock gott invänta en patch eller två först.

Har du spelat PC-versionen av Horizon Zero Dawn? Dela med dig av dina intryck och erfarenheter i diskussionstråden!