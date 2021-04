Fjolårets mest efterlängtade spel Cyberpunk 2077 fick inte den bästa starten där spelet hade stora problem med buggar, något som vissa användare inte märkte av alls medan andra drabbades betydligt mer. Inte helt oväntat bytte utvecklaren CD Project Red fokus till att fixa problemen innan det är dags för nya tillägg till spelet.

Tidigare i veckan kom en av spelets största uppdateringar med namnet Patch 1.2 som har en changelog som är otroligt lång och avslutas även med "...and many more". Uppenbarligen finns en hel del kvar att finslipa i spelet. Bland ändringarna som tillkom syntes ray tracing-stöd för AMD och Radeon RX 6000-seriens grafikkort, något vi självklart vill sätta på prov.

Komponenter i testsystemen

Komponent Modell Tack till Processor Intel Core i9-10900K @ 5,0 GHz Inet Moderkort Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi Asus Minne 2× 16 GB G Skill Trident Z Royal

3 600 MHz, 16-16-16-36 G.Skill Grafikkort AMD Radeon RX 6900 XT (16 GB)

AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

AMD Radeon RX 6800 (16 GB)

AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB)

Nvidia Geforce RTX 3090 (24 GB)

Nvidia Geforce RTX 3080 (10 GB)

Nvidia Geforce RTX 3070 (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 3060 Ti (8 GB) Kylning Noctua NH-D15 Noctua Lagring Samsung 970 Evo M.2, 1 TB

Samsung 860 Evo, 1 TB Samsung Nätaggregat Seasonic Prime Ultra Titanium, 1 000 W Seasonic Chassi Streacom BC1 Open Benchtable Streacom Skärm Dell P2415Q Operativsystem Windows 10 Professional 64-bit (2004)

I vanlig ordning används redaktionens vanliga testrigg med en Intel Core i9-10900K som kör i 5 GHz över alla kärnor. Det kombineras även med 32 GB primärminne i 3 600 MHz och något tajtare timings. Drivrutinerna som används är Geforce Drivers 465.89 WHQL för Nvidia och Radeon Software Adrenalin 21.3.1 WHQL för AMD.

Prestanda

Testslingan som används är densamma vi använt förut, vilket innebär en rundtur i rondellen vid Watson Kabuki. Detaljnivåerna dras upp till högsta läget Ultra för att verkligen pressa grafikkorten. Samma gäller även för ray tracing där samtliga reglage är i toppen. Detta inkluderar ray tracing-reflektioner med inställningen Psycho, däremot låter vi screen space reflection stå kvar på Ultra.

2 560 × 1 440, Ultra RT OFF RT ON Prestandaskillnad Radeon RX 6900 XT 91/73 26/19 -71% Radeon RX 6800 XT 86/67 20/18 -77% Radeon RX 6800 73/61 17/15 -77% Radeon RX 6700 XT 69/48 14/12 -80% Geforce RTX 3090 97/82 41/37 -58% Geforce RTX 3080 90/74 37/34 -59% Geforce RTX 3070 64/27 27/25 -58% Geforce RTX 3060 Ti 57/48 23/21 -60%

Med prestandasiffrorna inne blir det en ordentlig smäll för AMD med all ray tracing aktiverat. Det är inte helt oväntat heller med tanke på tidigare tester med ray tracing för RX 6000-serien, men även att alla detaljnivåer är maxade gör en stor inverkan på prestandan. Testet är förstås extremt och inget av korten klarar av att leverera en trevlig spelupplevelse med dessa inställningar.

I dagsläget är det inte att rekommendera ray tracing i sitt maximala läge utan någon form av bilduppskalning som hjälper till att få upp bildfrekvensen. Däremot finns det en del möjligheter att fixa med detaljnivåerna efter eget tycke och på så sätt få något högre bildfrekvens utan att straffa bildkvaliteten allt för mycket.

Sammanfattande tankar

Som titeln avslöjar är det här ett snabbtest och trots att det inte innehåller många scenarion tog det drygt två dagar att få fram prestandasiffrorna. Anledningen till detta är att mätvärden skiljer sig åt mellan nästan varje runda. Det finns då en bit kvar att finslipa på när det kommer till prestandan, som just nu är väldigt varierande av oförklarliga skäl.

Sett till ray tracing har Nvidia återigen ett övertag, vilket troligen inte kommer som en överraskning. Utöver det har båda lagen även tillgång till hjälpmedel för att öka bildfrekvensen igen. Det handlar om DLSS för Nvidia och Fidelity FX Contrast Adaptive Sharpening (CAS) – där båda teknikerna sänker intern upplösning för att sedan skala upp bilden. Då de två metoderna inte är jämförbara kvalitetsmässigt valde vi att utesluta dem i detta test.

Trots att Patch 1.2 kommer med en enorm mängd ändringar är det tydligt att utvecklarna fortfarande har en del jobb kvar. Personligen hoppas undertecknad att prestandan blir mer konsekvent i framtiden så att det blir en jämn spelupplevelse. Och för vår egen del hoppas vi på mer konsekvent prestanda mellan skifte av inställningar.